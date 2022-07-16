【恒指夜期+ADR】阿里美股險守紅底　夜期升48點（不斷更新）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

美股急升，道指升658點，納指升1.8%，帶動環球股市氣氛好轉，夜期升48點，收報20330點，一度低港股收市價5%的阿里巴巴美股，收市跌幅收窄至1.6%，收報100.52港元，險守紅底價。

港元滙價續處7.85弱方兌換保證水平。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.12 +0.9% 美團ADR 179.96 +0.4% 騰訊ADR 325.00 0.0% 阿里巴巴美股 100.52 -1.6%

【阿里巴巴9988】傳阿里雲高層遭上海當局約談、涉警方數據庫洩露事件

北水吸資逾17億 買騰訊比亞迪

北水吸資17.4億元，騰訊 （00700） 及比亞迪 （01211） 吸資最多，分別錄得6.9億及6.7億元淨入。國指ETF （02828） 亦有3.2億元淨買盤。淨流出方面，藥明生物 （02269） 走資約2.4億元，中海油 （00883） 亦有1.8億元淨沽。

▼ 點擊圖片放大

恒生指數跌453點 阿里巴巴跌近6%、騰訊跌近3% 比亞迪再彈近4%

港股跌逾400點。恒生指數開報20522點，跌229點，早段跌幅一度收窄至百點，其後跌幅再度擴大，午後曾跌逾500點，恒生指數收報20297點，跌453點，成交1295.6億元。恒生科技指數跌3.2%，報4440點。阿里巴巴 （09988） 跌近6%；騰訊 （00700） 跌近3%；比亞迪 （01211） 逆市升近4%；內房續挫，碧桂園 （02007） 跌逾8%。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

即市走勢︰

【03：00】夜期升48點，收報20330點

【18：25】恒指夜期跌34點，報20248點。

【16：10】恒生指數收報20297點，跌453點，成交1295.6億元。恒生科技指數跌3.2%，報4440點。阿里巴巴 （09988） 跌近6%；騰訊 （00700） 跌近3%；比亞迪 （01211） 逆市升近4%；內房續挫，碧桂園 （02007） 跌逾8%。

比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向，即睇【ET財智Talk】

【16：00】恒生指數U盤前跌443點，報20307點。

【15：48】恒指臨收市前跌約460點，報20289點；科指跌3.2%，報4440點。

【15：31】比亞迪 （01211） 最新仍升近3%，報291.6元。

【電動車】比亞迪據指擬自研智能駕駛芯片 傳最快年底試產

【15：24】商湯 （00020） 最新跌逾5%，破底低見2.16元。

【15：08】滙豐 （00005） 跌幅擴大至逾3%，低見47.4元。

【15：06】恒生指數尾市跌500點，阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾3%；滙豐 （00005） 跌近3%；比亞迪 （01211） 逆市升3%。

【15：03】大市跌近500點，報20260點，跌490點。

【14：43】A股三大指數分別跌逾1%，其中上證最新跌1.3%；深證跌1.2%；創業板指跌1.7%。

【14：42】藥明生物 （02269） 反覆向下，最新跌5%，低見75.25元。

【14：26】大市最新跌450點，報20300點；科指跌3.2%，報4440點。阿里巴巴 （09988） 最新跌半成；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌近3%；小米 （01810） 跌逾2%。

【13：44】內房股午後跌幅擴大，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 分別跌逾7%；中海外 （00688） 跌3%；潤地 （01109） 跌逾1%。

【13：37】恒指跌近400點，報20360點，跌390點。

【13：34】新東方在綫 （01797） 午後跌逾12%，低見15.34元。

【13：27】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌幅擴大至近3%，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；恒指跌至20400點水平，報20409點，跌342點；科指跌2.7%，報4465點。

【13：08】大市跌幅再次擴大至逾300點，報20439點，跌313點。科指跌2.4%，報4476點。

【13：04】阿里巴巴 （00988） 午後初段跌逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌2%；京東 （09618） 跌逾1%。

【13：00】恒生指數午後初段跌約261點，報20489點；科指跌2.1%，報4490點。

【12：34】【體育用品股】361度次季主品牌產品零售額錄低雙位數增長 股價半日微跌

【12：27】【小米1810】傳雷軍8月親自揭曉小米工程樣車面紗 隨後將啟動一系列測試

【12：00】恒生指數半日跌247點，報20503點，成交近665億元。恒生科技指數跌近2%，報4496點。阿里巴巴 （09988） 跌近4%；銀行股跌，滙豐 （00005） 跌逾2%；汽車股逆市升，比亞迪 （01211） 再彈近5%。

【11：53】太陽城集團 （01383） 升幅擴大至五成，高見0.234元；凱升 （00102） 升23%。

【11：41】恒指中午收市前跌約250點，報20499點；科指跌2.1%，報4491點。

【11：38】商湯 （00020） 再跌逾1%破底，低見2.24元。

【11：35】【新股IPO】快時尚平台SHEIN上市計劃傳延至2024年 疑因ESG方面存在問題須改善

【11：30】【騰訊700】騰訊跌逾1%跌穿330元價位 近2000買盤排隊撈貨一沖即散

【11：27】【中國經濟】銀保監：中國上半年金融機構不良貸款率降至1.77%

【11：23】【內房危機】穆迪：內地貸款佔港銀總貸款額約5%至35% 滙豐渣打恒生跌3%至4%

【11：14】大市跌幅再擴大至200點，報20548點，跌202點；科指跌1.7%，報4510點。

【11：10】泡泡瑪特 （09992） 跌逾6%，破底低見26.4元。

【10：58】恒指最新跌約176點，報20574點。

【10：54】高偉電子 （01415） 逆市升逾7%，高見13元，成交3961萬元。

【10：47】【芯片大戰】中芯華虹半導體反升約1% 無懼美國商務部正在審查對中國晶片出口政策

【10：46】【比亞迪1211】比亞迪發盈喜後一度重上300元 比亞迪：未來將有更多盈利釋放（第二版）

【10：33】濠賭股逆市續穩，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升近0.7%；永利 （01128） 升0.8%；美高梅 （02282） 升0.2%；澳博 （00880） 升0.3%；新濠 （00200） 升1%。

【10：25】凱升 （00102） 股價再升近2成，高見0.255元；太陽城集團 （01383） 升近12%，高見0.176元。

【10：22】內地股市轉升，帶動港股跌幅進一步收窄至約100點，報20651點，跌99點；科指跌0.7%，報4555點。

【10：16】內銀中，近日跌幅較深的招行 （03968） 最新轉升1%，高見42.65元。

【10：09】【大行報告】建行跌1%創七個月低 建銀國際：目前面臨風險的房貸規模高達約2萬億元人幣

【10：07】汽車股逆市上升，除發盈喜的比亞迪 （01211） 升逾4%外，吉利 （00175） 升逾3%，長汽 （02333） 升2%，廣汽 （02238） 升逾3%。

【10：07】【內房數據】內地6月一線城市新商品住宅銷售價格按年升3.3% 21個大中城市新樓價格上漲'

【10：04】恒指最新跌約158點，報20592點；科指跌1.3%，報4528點。阿里巴巴 （09988） 跌幅略收窄至逾3%；比亞迪 （01211） 升逾4%。

【10：03】中國6月份社會消費品零售總額按年增長3.1%，預估為0.3%。工業增加值按年增長3.9%，預估為4%。

【10：00】內地第二季經濟增長0.4%，遜預期的1%。

【中國經濟】中國第二季GDP按年增0.4%、遜預期 上半年經濟增長2.5%

【10：00】十方控股 （01831） 逆市乾升1.6倍，高見0.4元，涉97宗成交或64萬元。

【09：55】市場對7月大手加息1厘的預期降溫，滙豐 （00005） 跌逾2%；渣打 （02888） 跌逾4%；恒生 （00011） 跌逾3%，破底低見123元；東亞 （00023） 跌逾2%，破底低見10.22元；中銀香港 （02388） 跌4%。

【儲局官員】沃勒、布拉德派定心丸齊撐加息0.75厘 市場預期7月加息1厘機率回落至4成

【09：49】山東黃金 （01787） 雖發盈喜料扭虧為盈，惟股價隨市跌逾1%，低見12.7元。

【盈喜盈警】山東黃金上半年扭虧為盈 料多賺逾倍

【09：44】港股開市後初段反覆向下，恒指跌約240點，報20511點；科指跌2%，報4495點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；比亞迪 （01211） 升半成，高見302元。

【09：43】兗礦能源 （01171） 逆市升逾7%，高見23.3元。兗礦能源發盈喜，預計上半年純利為180億元人民幣，按年增長1.98倍。

【09：39】協鑫新能源 （00451） 跌逾9%，低見0.182元。協鑫新能源預計上半年轉虧，錄得不少於3億元人民幣的淨虧損。協鑫科技 （01336） 發盈喜，全年擁有人應佔利潤預計約69億元人民幣，較去年同期的24億元增加187.5%，股價升2%。

【盈喜盈警】協鑫新能源料上半年由盈轉虧 上半年將錄至少3億人幣虧損

【3800】協鑫科技料多賺1.9倍 受惠於光伏行業高景氣

【09：36】內房股未止跌，中海外 （00688） 跌逾3%；潤地 （01109） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌逾4%；龍湖 （00960） 跌逾9%。

【內房危機】網傳有深圳佳兆業樓盤業主決定強制停貸 佳兆業：未發現業主停供、項目正常施工

【09：35】美團 （03690） 股價開市後一度倒升，高見184元，最新報182元，跌0.3%。

【美團3690】沈南鵬主理紅杉資本再沽2100萬股美團 今年累套近162億、持股量降至1.55億股

【09：31】【新股IPO】3隻新股齊首掛 博雅智慧1204開市升5%表現最好

【09：31】內銀續跌，建行 （00939） 跌1%；工行 （01398） 跌0.3%；中行 （03988） 、農行 （01288） 跌0.4%；招行 （03968） 、交行 （03328） 跌1%。

【內房危機】工行：停工項目涉不良貸款餘額逾6億元人民幣 一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）

【09：30】神華 （01088） 升1%，神華預告上半年純利420億至430億元人民幣，按年增加58.5%至62.3%。

【盈喜盈警】中國神華預計上半年多賺逾58.5% 受惠煤炭售價格上漲、售電量增長等

【09：28】長汽 （02333） 升近1%，長汽預期半年凈利潤為53億元到59億元人民幣，按年增長50.2%到67.2%。

【長汽2333】長汽料上半年凈利潤按年增長50%至67% 主因產品結構優化及滙兌收益增加

【09：27】贛鋒鋰業 （01772） 預計上半年盈利將介乎72億至90億元人民幣，按年增長408.2%至535.3%，股價逆市高開逾1%。

【盈喜盈警】贛鋒鋰業料上半年純利介乎72億至90億人幣 按年增至少4倍、受惠鋰鹽產品銷售量價齊增

【09：25】舜宇光學 （02382） 發盈警，預期半年純利介乎約13.44億元至14.78億元人民幣，按年跌約45%至50%，舜宇跌逾2%。

【舜宇2382】舜宇發盈警 料上半年純利按年跌45%至50%

【09：24】中國儒意 （00136） 復牌高開11%。

【09：21】恒生指數開報20522點，跌229點。恒生科技指數跌1.8%，報4507點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；比亞迪 （01211） 發盈喜，股價續反彈逾4%。

【比亞迪1211】比亞迪料上半年純利達28億至36億人幣 按年增1.4倍至2倍、受惠新能源汽車銷售強勁

【09：13】期指開報20526點，跌188點。

【08：51】UNIQLO母公司迅銷 （06288） 昨午後公布業績，今日復牌。

【UNIQLO母企】迅銷首三季純利增長57%創歷史新高 調高全年盈利預測三成、全年股息料升逾10%

【08：44】中國儒意 （00136） 以每股2.4元向包括騰訊 （00700） 等3名投資者發行9.75億股新股，集資23.4億元，股份今日復牌。

【配股集資】中國儒意折讓約2%配股 騰訊成最大股東 今日復牌

【08：38】恒指黑期跌約175點，報20510點。道指期貨報30633點，升29點。

【08：30】【盈喜│資源股】洛陽鉬業發盈喜 預期上半年盈利按年增65%至75%

【08：08】今日共有3隻新股掛牌，包括由微創醫療 （00853） 分拆的微創腦科學 （02172） 、提供商用車提供物流及供應鏈服務的德銀天下 （02418） ，以及澳門IT解決方案提供商博維智慧 （01204） 。

【新股IPO】微創腦科學2172超額認購逾44倍 一手中籤率4.88%（附分配結果連結）

【新股IPO】德銀天下2418以1.8元接近下限定價 一手中籤率100%、人人有份（附分配結果連結）

【新股IPO】博維智慧1204下限1.08元定價 超額認購近10倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【08：06】恒指黑期跌約129點，報20556點。道指期貨升98點，報30702點。

【07：45】【阿里巴巴9988】阿里雲高層傳遭上海當局約談、涉警方數據庫洩露事件 阿里ADR較港低6.3%

【07：45】【新股IPO】中國石墨2237下限0.325元定價 超額認購逾25倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】【港元滙價】金管局今晨接53億港元沽盤 結餘跌至2151億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報20382點，跌368點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報47.66元，較港收市價低1.34元或2.7%。騰訊 （00700） ADR折合報326.63元，較港收市價低8.37元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.81元，較港收市價低6.89元或6.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】市場憂慮美大幅加息1厘，聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）派定心丸，稱支持本月加息0.75厘。道指早段曾挫628點，尾市跌幅收窄，納指則倒升。道指收市跌142點，報30630點；納指升3點或0.03%，報11251點；標指跌11點，報3790點。歐股收市挫1.5%，意股瀉3.4%。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

責任編輯︰梁浩碩

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#