【儲局官員】沃勒、布拉德派定心丸齊撐加息0.75厘　市場預期7月加息1厘機率回落至4成

▲ 【儲局官員】沃勒、布拉德濟派定心丸齊撐加息0.75厘 市場預期7月加息1厘機率回落至4成

美國6月通脹9.1%創41年高，市場憂慮聯儲局7月大手加息，聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）派定心丸，表示看到6月通脹數據後，支持本月加息0.75厘，指市場押注加息1厘可能「有點超前」。不過，他指若未來經濟數據顯示通脹風險加劇，或支持採取更激進行動。

沃勒強調，議息前公布的其他經濟數據如零售銷售及住房數據，也會對其投票決定產生影響。若那些數據明顯強於預期，暗示需求放緩速度還不足以壓低通脹，則傾向於7月會議上加大加息力度。

與此同時，美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）亦表達相似觀點，贊成加息0.75厘。他表示目前為止，仍認為7月可以加息0.5厘或0.75厘，又表示覺得加0.75厘有很多好處，可以使基準利率大致

升到決策者認為的中性水平。

二人發表講話後，2年期殖利率調頭下跌，至於芝商所（CME）利率市場交易資料顯示，市場預計7月加息1厘的機率，已由一日前的80.3%回落至42.8%，加息0.75厘的機率則回升至57.2%。

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責任編輯︰梁浩碩

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