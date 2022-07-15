【阿里巴巴9988】阿里裂口低開5.7%考驗100關　傳阿里雲高層遭上海當局約談、涉警方數據庫洩露事件

▲ 【阿里巴巴9988】阿里雲高層傳遭上海當局約談、涉警方數據庫洩露事件

早前據指有駭客聲稱攻破上海警方數據庫，竊取多達10億中國居民數據。據《華爾街日報》報道，阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲高層就警方數據大規模洩露事件，被上海市當局約談。

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報道指，根據對數據庫元數據的分析，警方數據庫托管在阿里雲上，阿里巴巴高層和阿里雲部門7月1日召開視頻會議研究緊急應對方案，被約談的高管包括不久前剛剛加入阿里負責數字政府部公安業務線的阿里雲副總裁陳雪松，阿里巴巴和上海市政府暫未回應。

報道引述阿里巴巴員工指，事發後已暫時切斷了洩密數據庫的所有訪問權限，阿里工程師並開始檢查相關代碼。

據指，涉案數據庫於6月下旬在網上以約20萬美元的價格被叫售。

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