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【ET財經早點1分鐘】阿里美股曾跌8% 傳遭上海約談 夜期跌188點 恒大美元債跌至5美元

股市 06:55 2022/07/15

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阿里美股曾跌8% 傳遭上海約談

阿里巴巴美股 (美：BABA) 股價急瀉，一度跌7.7%，收市跌幅收窄至半成，跌穿102港元關。華爾街日報報道，阿里巴巴雲業務高層因警方數據大規模洩露事件被上海市當局約談。阿里巴巴高曾和阿里雲部門在7月1日召開視頻會議，研究緊急應對方案。阿里巴巴和上海政府未有回應報道。報道引述SecurityDiscovery等網絡安全公司指，托管數據庫及訪問和管理該數據庫的網關所使用技術，已過時數年而且有安全漏洞。

夜期跌188點    恒大美元債跌至5美元

港股關注內地爛尾樓斷供以及互聯網監管風險，夜期跌188點。內房美元債再遭拋售，恒大美元債跌至5美元。而內地銀行齊發布通告，交代涉及「停貸事件」樓盤相關按揭貸款餘額，大多表示逾期貸款餘額規模和佔比較小，風險可控。

道指跌142點    金價曾失守1700關

美股方面，收市跌幅收窄，道指曾跌超過600點，收市僅跌142點，納指倒升3點。美滙指數一度升穿109關，金價曾跌37美元，失守1700美元關，油價曾跌6%，收市接近扳平跌幅。另外，美國銀行股業績差，摩根士丹利及摩根大通上季盈利跌3成，差過市場預期。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 恒指夜期 外滙 美滙 金價 港股 恒大 指數 美滙指數 美股

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