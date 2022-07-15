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【ET開市直擊】美國大手加息大市點走？追蹤值博盈喜股（附time code）

股市 12:08 2022/07/15

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市場對美國聯儲局7月及9月大手加息預期升溫，7月加息1厘預期急升至八成，恒指上日輕微高開後收市反覆轉跌，收報20751點；比亞迪 （01211） 、贛鋒鋰業 （01772） 、中海油 （00883） 發盈喜，能否為大市沖喜？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況、捕捉值博盈喜股。

Time Code

00：00 - 美股焦點及上日表現

01：05 - 美股及外圍市況+港股ADR表現  

02：44 - 亞太股市早段市況速報 

03：43 - 美股要待7月底加息後才有較明確方向 油價回落、通脹或稍為降溫

09：43 - 港股衝上後持續有調整壓力 壞消息持續引發沽壓

11：43 - 港股整固後下半年料審慎樂觀 內地政策憧憬仍然存在

13：38  - 阿里巴巴 （09988） 或跟美股ADR跌  短線支持位100元大關  電商業務走勢偏正面

16：24  - 比亞迪 （01211） 發盈喜  長線仍然睇好業績

17：24  - 巴菲特若減持後仍有人接貨 預料股價於300元水平一成上落

20：35  -  觀眾問股：短炒比亞迪 （01211） 現價可否做call

22：20  -  觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 發盈喜可否吼入？

24：55   -  觀眾問股：協鑫科技 （03800） 發盈喜 股價是否已經反映？

27：00  - 舜宇光學 （02382） 發盈警 現價低於所有移動平均線，料走勢偏弱

30：32 - 港股開市早段市況速報

33：22 - ET個股推介：中國建築 （03311）

30：32 - 新股表現速報：微創腦科學 （02172） 、博維智慧 （01204） 、德銀天下 （02418）

38：21－觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 強大支持位係邊？

39：40 - 觀眾問股：商湯 （00020） 5元有貨 溝貨是否適合？

42：09 - 觀眾問股：  碧桂園服務 （06098） 60元有貨，現價可加倉？

44：05  - 觀眾問股：工商銀行 （01398） 可以部署嗎？

46：48  - 觀眾問股：中海油 （00883） 盈喜，前景點睇？

49：51  - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 89元 有貨，應該如何部署？

51：56  - 觀眾問股：龍源電力 （00916） $16有貨， 這幾天為何跌？上望支持位多少？

53：40  - 觀眾問股：李寧 （02331） 80元有貨，前景點睇？

55：36  - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 42.6有貨，上望止蝕如何訂？

57：42  - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 幾錢好入？上望止蝕如何訂？

59：20 - 港股開市早段市況速報

01：00：00 -  新股表現速報：微創腦科學 （02172） 、博維智慧 （01204） 、德銀天下 （02418）

01：00：43 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

 

*環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？重溫《開市追揸沽》*

 

欄名 : ET開市直擊

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止蝕 德銀天下（02418） 微創腦科學（02172） 博維智慧（01204） 盈警 減持 阿里巴巴－SW（09988） 巴菲特 碧桂園服務（06098） 協鑫科技（03800）
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