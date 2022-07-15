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【開市9點半】中國第二季GDP出爐　阿里系外圍先跌　日圓邁140

股市 06:39 2022/07/15

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阿里巴巴 （09988） 再被爆出負面消息，據華爾街報道，因警方數據庫洩露事件，被上海當局約談，阿里美股應聲急跌，阿里巴巴美股曾跌7.7%，低見100.71美元，收市跌4.9%，收報103.76美元，相當於港股101.81港元，較港收市價低6.3%，成交高達288億港元。另外，阿里亦傳出裁員消息。

阿里健康 （00241） ADR亦收跌，較港股收市價低3.9%，折算收報5.11港元。

中國第二季GDP今日出爐，星展預期僅增長0.9%，但隨經濟緩慢復甦，料下半年經濟增長5.5%。另外，美元持續強勢，美滙指數站上109水平，令其他貨幣相對走弱，日圓更跌穿139水平，港元再觸7.85弱方兌換保證，金管局連續兩日於紐約交易時段承接港元沽盤。

重點新聞：

1.【阿里巴巴9988】阿里巴巴傳裁減3分1內部交易團隊、涉約40人　近月併購投資數目急挫

2.【日圓走勢】日圓跌穿139水平、每百日圓兌港元低見5.64　日本內閣官員：對日圓快速貶值感憂慮

3.【內房危機】工行：停工項目涉不良貸款餘額逾6億元人民幣　一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）

4.【大行報告】郵儲行收市挫5%、招行跌4%　大摩：料兩至三成需延期完工的項目出現買家停供　惟對主要銀行盈利影響可控

5.【李嘉誠旗下】KKR入股長建英國Northumbrian Water項目25%股權　基本代價80億元

6.【美團3690】沈南鵬主理紅杉資本再沽2100萬股美團　今年累套近162億、持股量降至1.55億股

7.【大摩業績】摩根士丹利上季淨利潤倒退28%　受累投資銀行收入挫逾5成

8.【摩通業績】摩通少賺27%遜預期　戴蒙堅持颶風預測

9.【比亞迪1211】比亞迪料上半年純利達28億至36億人幣　按年增1.4倍至2倍、受惠新能源汽車銷售強勁

 

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美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 阿里健康（00241） 阿里巴巴－SW（09988） 港元 美股 日圓 GDP

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【港元滙價】金管局今晨接53億港元沽盤　結餘跌至2151億（不斷更新）
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