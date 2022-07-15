【開市9點半】中國第二季GDP出爐　阿里系外圍先跌　日圓邁140

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【港元滙價】金管局今晨接53億港元沽盤 結餘跌至2151億（不斷更新）
阿里巴巴 （09988） 再被爆出負面消息，據華爾街報道，因警方數據庫洩露事件，被上海當局約談，阿里美股應聲急跌，阿里巴巴美股曾跌7.7%，低見100.71美元，收市跌4.9%，收報103.76美元，相當於港股101.81港元，較港收市價低6.3%，成交高達288億港元。另外，阿里亦傳出裁員消息。
阿里健康 （00241） ADR亦收跌，較港股收市價低3.9%，折算收報5.11港元。
中國第二季GDP今日出爐，星展預期僅增長0.9%，但隨經濟緩慢復甦，料下半年經濟增長5.5%。另外，美元持續強勢，美滙指數站上109水平，令其他貨幣相對走弱，日圓更跌穿139水平，港元再觸7.85弱方兌換保證，金管局連續兩日於紐約交易時段承接港元沽盤。
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美股收市情況：
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欄名 : 開市9點半