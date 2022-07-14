【樓市熱話】全球央行齊加息 通脹率遠超預期 樓市逃生門已關上?

美國聯儲局今年開展加息期，最近一次加息，是於6月16日加息0.75厘，創自1994年以來最大加幅，聯邦基金利率升至介乎1.5至1.75厘範圍。事實上，疫情下本港經濟仍充滿不利因素，加息陰霾下，近來本港樓市氣氛也明顯轉差。

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有網民於討論區發帖指，認為樓市最後逃生門已關，該樓主指：



「我正式宣布 最後逃生門已關

係美國佬大幅加息0.75之後

通脹率依然遠超預計

加拿大已帶頭1厘

各位業主好遺憾你地已經走唔到

我們一同見證歴史」

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該帖文一出，網民反應兩極，有網民支持樓主的說話，有人認為現在將錢「放在定期好過收租」。也有網民認為：



「愈加息，新買家愈要過到壓測（壓力測試）就愈難，買家少了， 業主只好用價來遷就買家.......銀行估不足價.....現在唔Mark低過銀行估價放盤，跟本不會有人買。到有低過估價成交出現， 銀行又會再降低估價」

「英國換首相

擔心移民政策有變

移民盤急劈」

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不過亦有不少人不認同樓主的看法，有人認為：



「逃生門已關，最後已關、音樂椅已停、狼來了…等等，由2010年聽到現在。」

「開頭說到很緊張，之後有藉口緩衝，慢慢地沖淡事件！過去也是，現在未來一樣！放心喎！馬照跑舞照跳！」

也有人認為內地學生的租務需求可撐起樓市，



「今年DSE應考人數是4.3萬，是新低，10年前是7萬以上。數番12年前，正正是小學殺校潮的高峰，因為學生不足。這些學生今年是中六，要考大學了，但學生少左，大學會縮班嗎？不會，只會收多些內地學生。上星期，已有大量內地學生搶租東鐵沿線屋苑，由於是合租，要少叫貴一成也願意，尤其那些專門裝修給內地學生的單位，即在廳間多間房、每房有單人床、書桌和衣櫃果種，你將租金叫貴15%也可以。」

事實上，樓市未來將上升還是下跌，各人永遠也會有不同立場，不過樓市的確存在不明確因素，有意入市人士，置業前務必計好數，不然失去預算未能上會，就會損失訂金。

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記者：陳詠妍