【職場熱話】辦公室調查：忙到爆VS悶到嘔？打工仔意見分歧 無嘢做感覺爽但驚變冗員被炒

你喜歡在辦公室忙到透不過氣來，還是沉悶得發慌？Dcard工作討論區近日有打工仔發起投票，詢問一眾網友「你哋寧願份工多嘢做到爆定冇嘢做悶到嘔？」結果發現，投票「多嘢做」的打工仔佔40%，「悶到嘔」的則佔60%，在留言區中兩個觀點亦各有支持者，可見打工仔對此議題明顯意見分歧，沒有一面倒的答案。

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

這世界不少人喜歡從工作中獲得滿足感，偏好在辦公室中過著忙碌充實的生活。有打工仔就分享過往經歷，即使工作真的異常忙碌，但「多嘢做時間過得超級快」；相反他卻無法接受沒事可做的工作，「試過整個月坐在辦公室沒事可做，又不可以做自己私人事務，頂不順要辭職。」

有打工仔亦指出「返工冇嘢做係爽」，但亦代表自己在公司沒有存在價值，「無時無刻都驚自己太冗員，會不會被人炒的心理壓力都好恐怖。」

另一位打工仔就分享了上一份工作正是由於沒事做，「日日『扮工』Hea時間，加上工作性質不是自己興趣，度日如年好辛苦」。相反，「現在的工作就幾忙下，但工作環境幾好，加上性質上是自己喜歡的東西，加上準時17:55熄燈趕你走。所以我是享受多工作做。」不過網友就立即反問：「但如果要通宵先做得完工作，你又喜不喜歡？」

【職場熱話】Fresh Grad慨嘆打工生活心很累 放工只想回家躺平休息 集思廣益求自我增值方法【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

一些打工仔曾經歷瘋狂加班的非人生活，因此都會寧願選擇「悶到嘔」。「以前做Audit是凌晨先收工，瞓醒朝早又返工」、「試過做初創實習遇黐線老細，留到夜晚11點都不准收工，還要日日加班兼做出氣袋，攞命！寧願悶到嘔」。

另一些支持「悶到嘔」的打工仔，則是希望可以利用工作做私事。「當然是沒事做好，香港物價貴，利用時間從其他方法搵錢」、「悶到嘔可以找東西學，留意投資、找副業。Chur工就得個Chur字」。

有趣的是，「忙到爆」與「悶到嘔」看似對立，但其實也可以同時發生：「之前份Intern都多嘢做，但是日日入Excel悶到極點。」

【理財熱話】打工仔早年慳家成性 如今收入豐厚依然不捨得自我消費 感嘆一生都放不下窮人個性【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文