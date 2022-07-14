【珠寶股】六福上季港澳同店銷售按年升2%　內地則跌28%

▲ 六福上季港澳同店銷售按年升2% 內地則跌28%

六福 （00590） 截至6月底止首財季，儘管面對高基數及疫情反覆，但黃金產品於香港市場銷情暢旺，集團整體同店銷售按年僅跌1%，其中黃金產品增長9%，但定價首飾產品跌19%。

期內，港澳同店銷售按年升2%，其中黃金產品增長15%，但定價首飾產品跌21%。六福指，香港在疫情控制得以改善及新一輪消費券的幫助下，季內銷情理想，首季同店銷售增長40%，主因黃金產品同店銷售增長54%，大部份其他產品，包括鑽石產品，亦錄得雙位數字升幅。只是，澳門受內地疫情反覆影響，4 月及5月錄得重大跌幅，即使6月回升，首財季的同店銷售仍要跌43%。

至於內地市場，受累個別地區逐步實施封城措施，加上高基數效應，上季同店銷售按年跌28%，其中黃金產品及定價首飾產品分別跌26%及34%。另外，期內零子商務銷售額增長30%。

於7月1日至7日，受惠黃金產品需求急增，香港市場的同店銷售增長1.16倍，但澳門則在抗疫措施加強下，同店銷售跌76%。內地的同店銷售跌幅則收窄至約11%。

截至3月底止，集團在內地有2,772間店，季內淨增36間。全球計，共有2,845間店，142間為「六福」自營店，包括74間設於內地、44間設於香港。

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