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【英揆之爭】辛偉誠次輪續領先 莫佩琳收窄落後差距

環球政治 22:36 2022/07/14

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英國保守黨黨魁選舉完成首兩輪投票，大熱門前財相辛偉誠連續兩輪得票最多，領先次席的貿易政策國務大臣莫佩琳。雖然辛偉誠現時形勢大好，但最新民調及保守黨內調查均顯示，莫佩琳的支持度更高。

8位候選人中，前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）及現任財相查學禮（Nahdim Zahawi）因不足30票，首輪雙雙出局。次輪投票周四舉行，得票最少的英格蘭及威爾斯總檢察長柏斐文（Suella Braverman）遭淘汰。

各位候選人首兩輪的排名相同，辛偉誠（Rishi Sunak）得票由88票增至101票。次席的莫佩琳（Penny Mordaunt）由67票增至83票，增幅較辛偉誠多3票。

現任外相卓慧思（Liz Truss）排第3，由50票增至64票。前女性平等部國務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）及下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）次輪分別有49及32票。

侯俊偉於首輪敗選後宣布，改為支持辛偉誠，形容對方是英國政壇上其中一位「最得體、正直及擁有高誠信」人士。他亦提醒其他候選人，競選中停止誹謗或攻擊他人，稱英國民眾已受夠政壇的風波。

卓慧思則促請黨友支持自己，強調一旦上台將推動減稅，營造真正經濟改變及支持烏克蘭對抗俄羅斯。她周四將正式展開競選活動，承諾「以保守黨方式升級英國」，力爭成為9月5日最終投票時其中一位候選人。

責任編輯：嚴智勇

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政治 選舉 英國保守黨 辛偉誠 卓慧思 侯俊偉 英國

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