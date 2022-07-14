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【大摩業績】摩根士丹利上季淨利潤倒退28%　受累投資銀行收入挫逾5成

股市 22:08 2022/07/14

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減少29%至25億美元，每股盈利

受累投資銀行業務轉差，「大摩」摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS）第二季業績不及預期，上季營收約131.32億美元，按年跌11%，低過預期的134.8億美元；淨利潤爲25.36億美元，按年下降28%；攤薄後每股收益（EPS）爲1.39美元，少過預期的1.53美元。

摩根士丹利行政總裁James Gorman表示，總體而言，該行在較動蕩的市場環境中實現穩健表現，並補充良好股票交易業務有助於抵消部分投資銀行活動疲勢。

大摩上季機構證券業務營收爲61.19億美元，當中投資銀行業務收入急劇下降55%至10.7億元，差過預期的14.7億元；股票交易業務產生29.6 億美元的收入，高於預期的 27.7 億美元；固定收益交易收入約25 億美元，同樣超過預期的 19.8 億美元。

而財富管理業務產生57.4億美元的收入，低於預期的59.9億美元，因為較低的資產規模（AUM）降低管理費用，上季大摩旗下AUM爲1.351萬億美元，上年同期爲1.524萬億美元，原因是股票市場下跌。

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