【ESG策略】Canada Goose倡「慢時尚」改變生態　增3D模型減樣本

時裝業界近年逐漸邁向可持續發展方向，加拿大高端服裝品牌Canada Goose企業公民團隊（Corporate Citizenship）副總裁Gavin Thompson認為，時裝品牌需要採用「慢時尚」模式才能真正改變行業。

「慢時尚」提倡以品質和耐用度做為設計、製作、消費3大過程之首要考量。以該品牌為例，除了設立企業公民團隊，助制定、管理和執行可持續發展影響策略等，還有治理結構，包括董事會最近成立的環境和社會委員會，以及執行指導委員會，負責審查及幫助推進相關工作。

透過藝術和娛樂文化層面 達到目標

Gavin表示，品牌過去60年一直將可持續發展放在首位，由採購材料的地點及如何採購，到製造方式，也擁有透明度高的供應鏈。為進一步推動ESG（環境、社會和企業管治）。該品牌2020年公布了目標計劃「HUMANATURE」，期望透過貫穿業務不同範疇，包括透過履行企業社會責任、產品設計、藝術和娛樂文化層面等達到目標。

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Canada Goose今年4月更發布ESG報告，向公眾詳細說明已經履行和其他有望實現的承諾：

特別是有關材料、化學品、溫室氣體減排、供應鏈和員工權利，以及多樣性和包容性在內的人文關懷具體措施。

疫下增加3D模型 減少使用樣本

他又提到，透過內外倡導十分重要。對內，在亞太地區、北美、歐洲、中東和非洲，均設有全球可持續發展工作組；並由員工組成諮詢小組，負責提高各領域團隊對社會和環境問題的認識。公司每年亦會為員工舉辦全球、國家和地方培訓、研討會和活動等。對外，則夥拍有共同目標的組織，對符合公司理念的計劃加以支持，如與北極熊國際組織Polar Bears International有長期合作關係。

該品牌目前在加拿大經營8家全資工廠，Gavin坦言，鑑於疫情起伏不定，全球停工確實令品牌在實現ESG目標時，面臨不少挑戰。舉例指，由於廢棄物的第三方審計需要較長時間，令團隊原定淘汰一次性塑料的計劃需要延遲。

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逾20%材料 已轉用較環保版本

不過，他又指出，該企「從來都不是走捷徑的公司，反而會將挑戰轉化為機遇」，例如在疫情探索新方法，在產品和設計上，使用電腦程式增加3D模型，減少使用樣本。

此外，該品牌最近已將20%以上的材料轉為採用「首選纖維和材料」（Preferred Fibres and Materials，簡稱PFMs），以及有近60%包裝轉為採用可持續的解決方案。他分享，在找出方案期間，設計團隊評估了品牌使用的每種材料，包括尼龍、滌綸、棉、羊毛等，經歷多番改良，以尋覓對環境影響較小的版本。

團隊成員亦需要接受有關教育課程，深入了解有關供應商、要求、認證、文件和聲明等，令他們能透過對PFMs管理的認知，作出適當的選擇、採購、設計和溝通。

舉例來說，品牌近日採用的PFMs「Kind Fleece」，是花了兩年研發所得出的成果，Gavin透露從針織結構、主體面料到手腕上的羅紋、領口和下擺褶皺的裝飾等，均作出多次改良。比起合成羊毛，可減低20%用水量和18%溫室氣體排放量。

記者：張寶燕

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