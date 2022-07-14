▲ 【盈喜盈警】新創建料全年多賺至少35%、受惠非經營虧損淨額減少 核心經營溢利保持穩定

新創建 （00659） 預告，截至6月底的2022財年純利料增至少35%至15億元，而經營溢利預計按年下降15%至20%，而核心業務經營溢利則保持穩定。

早前新創建宣布出售商務飛機租賃平台Goshawk Aviation Limited（GAL）的50%股權，代價67億美元。新創建解釋，2022財年純利增加主要是計及GAL將旗下Goshawk Management Limited 重新分類至持作出售資產導致應佔重新計量虧損，以及先前租賃予以俄羅斯為基地的航空公司的6架飛機的淨減值費用後， 2022財政年度的非經營虧損淨額中的重新計量、減值及撥備有所減少。

此外，新創建通過出售項目、回購部份於2029年到期的4.25%有擔保優先票據以及部分衍生金融工具的公平值變動的淨收益增加；策略組合項下設施管理業務於2022財政年度產生的虧損淨額較2021財政年度減少，由於三項業務的經營業績均有所改善所致。

新創建指出，全球債券及股票市場低迷，部分策略性投資業務的經營環境受到負面影響，儘管核心業務於2022財年表現保持穩定， 整體應佔經營溢利仍出現上述下降。

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