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【阿里巴巴9988】阿里巴巴傳裁減3分1內部交易團隊、涉約40人　近月併購投資數目急挫

股市 21:07 2022/07/14

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴傳裁減3分1內部交易團隊、涉約40人　近月併購投資數目急挫

內地科網巨頭繼續縮減人手，有外電引述知情人士表示，阿里巴巴 （09988） 正在裁減內部交易團隊超過三分之一的員工，料約40人左右。去年起內地全面監管互聯網併購活動，嚴限科技公司野蠻生長，阿里巴巴等巨頭投資數目放緩。

外電引述兩名知情人士表示，阿里巴巴計劃將擁有110 多人戰略投資團隊縮減至70人左右，並補充阿里已經通知大量員工有關裁員的決定。另外兩名知情人士表示，此次裁員主要涉及內地的中高層人士，但也涉及部分香港團隊員工。外電指阿里巴巴未有回應上述消息。

阿里巴巴騰訊尋找方法削減營運成本 

內地去年起吹起監管風暴，加上經濟發展放慢，導致大部分互聯網公司增長急劇放緩及股價暴跌，尋找新融資及業務擴張變得更加困難，阿里巴巴和騰訊 （00700） 等須轉為尋找方法削減營運成本。

據Dealogic數據顯示，2015年至2021年期間，阿里巴巴平均每年進行約 44 筆投資，更在2018年達到歷史高位的70筆交易，總額達540億美元，然而年初至今，阿里巴巴僅進行了9項投資，涉約52億美元。

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港股 美股 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴－SW（09988）

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