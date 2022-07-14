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【航空公司】2022年全球二十大最佳航空公司 國泰跌出前十 卡塔爾航空蟬聯榜首

環球政經 21:06 2022/07/14

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國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings今日公布最佳航空公司大獎（Airline Excellence Awards）評選結果，卡塔爾航空再度蟬聯榜首，而香港國泰航空今年則下跌5位，跌出十大，排第11名。

【AIA】何詩蓓獲友邦香港委任為大使 親身演繹奮鬥故事【下一頁

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

該排名除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各艙等的舒適度、等基本因素之外，更會比較各家公司的飛行安全、機隊年齡、營運績效等關乎長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，從而遴選出全球20大最佳航空公司，本年度的20大最佳航空，首10位依次為卡塔爾航空、紐西蘭航空、阿提哈德航空（Etihad Airways）、大韓航空、新加坡航空、澳洲航空、澳洲維珍航空（Virgin Australia）、長榮航空、土耳其航空，以及全日空。

以下為前20排名：

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記者：鄭日棱

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