【航空公司】2022年全球二十大最佳航空公司 國泰跌出前十 卡塔爾航空蟬聯榜首

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings今日公布最佳航空公司大獎（Airline Excellence Awards）評選結果，卡塔爾航空再度蟬聯榜首，而香港國泰航空今年則下跌5位，跌出十大，排第11名。

【AIA】何詩蓓獲友邦香港委任為大使 親身演繹奮鬥故事【下一頁】

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

該排名除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各艙等的舒適度、等基本因素之外，更會比較各家公司的飛行安全、機隊年齡、營運績效等關乎長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，從而遴選出全球20大最佳航空公司，本年度的20大最佳航空，首10位依次為卡塔爾航空、紐西蘭航空、阿提哈德航空（Etihad Airways）、大韓航空、新加坡航空、澳洲航空、澳洲維珍航空（Virgin Australia）、長榮航空、土耳其航空，以及全日空。

以下為前20排名：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱