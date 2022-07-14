【示範單位】 NOVO LAND 兩房連裝修示範單位 玻璃兒童房增空間感 黃色及淡雅灰營造獨特氣息

新地（00016）旗下屯門 NOVO LAND 第1A期日前開放示範單位，其中一個以2座28樓N室作設計藍本，是連裝修示範單位，單位實用面積為471平方呎，兩房間隔，設有23平方呎露台及16平方呎工作平台。

設計師以「北歐式幸福生活」為設計主題，全屋以黃色及淡雅灰色為主調，襯以大量深淺不一的木質家具，以及具藝術感的配飾擺設，營造獨特時尚氣息。

大門玄關位置設有彎曲高身貯物櫃，另一端則設原木條特色牆，活動性木條可拉下並掛上日常用品，如帽子及雨傘。

客飯廳以長形開則，設有弧形設計天花，配以淺灰色雲石鋪砌地板。與近年新盤一樣，客飯廳外連露台，有助引入更多自然光到室內，令單位更見明亮溫馨。

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設計師以餐桌劃分客廳及飯廳區域，客廳放置淡灰色布藝沙發和黃灰色曲紋絨毛地毯，雅緻舒適，而梳化背後牆身採用鏡面設計，綴以淺色石紋裝飾。另一端放置精緻桃木色地櫃，擺放藝術畫作及書籍，牆身則砌上藍綠色凹凸特色牆，延伸至飯廳空間，營造豐富的層次感，配襯不規則黑色亮面層架，獨特時尚格調。

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飯廳以金屬透明吊燈點綴，並放置四人淡灰色雲石長形餐桌及同色系淡灰色餐椅，再以簡潔銀黑色餐具及優雅花卉配襯。

單位採用開放式廚房設計，設有曲型工作枱，配備基本家電爐具，包括七合一微蒸烤焗爐、抽油煙機、電磁爐及雪櫃、洗衣乾衣機。

主人房以黃色及灰色為主調，設有轉角玻璃窗，除了提升採光度，亦讓住戶能觀開揚景。主人房另一端外連工作平台，為睡房帶來對流效果。靠窗位置擺放一張雙人地台床，另一端採用木板牆身設計。床頭設有書桌及椅子，可作工作空間，另一端則放置高身衣櫃，提供大量收納空間。

設計師將客房改以玻璃門設計，打造為趣味十足的兒童房。地台及牆身以複合木地板鋪砌，床架及梯櫃採用亮黃色設計，配合全屋色調，牆身綴以圓形掛燈及象牙白色造形置物架。

浴室方面，地板採用淡雅淺灰色雲石石紋設計，襯上天藍色啞光洗手盆及深灰色坐廁，另設具有暖風及空氣消毒功能之抽濕機。

【Elverum 第2座18樓K室示位】

Elverum 第2座18樓K室，實用面積248平方呎，屬開放式戶型，為交樓標準示範單位。單位為長型設計，採用客飯廳連露台，增加室內採光度，至於開放式廚房便設有多組儲物櫃，增加全屋收納空間。

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【Elverum 第1座18樓P室示位】

Elverum 第1座18樓P室，實用面積418平方呎，屬兩房連開放式廚房戶型，同樣為交樓標準示範單位。廳區採長形設計，間隔方正闊落。主人房相連的工作平台能增加曬晾空間，同時能有自然光線照射；睡房亦設大窗，增加空氣流通。

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責任編輯：陸盈希