【數碼醫療】疫情反覆　數據分析如何協助長遠醫療規劃

新冠肺炎仍然肆虐全球，今年二、三月全港有大量確診人士未能立即入院；而公立醫院及社區治療設施隔離床位使用量亦已達到上限，前線醫護面臨龐大壓力。社會面對高風險傳染病時，雖然公共資源傾向應對緊急需求，但一來未必足以應付所有即時需要，同時亦容易忽略其他非緊急醫療領域，例如情緒及心理健康。



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在醫療資源緊張情況下，數據分析能有效預測社會需求，有助作出對醫療資源及醫護人員人手分配等決策，進一步保障市民權益。世界各地有不少地區均利用數據分析技術，成功在新冠疫情下應對不同的醫療挑戰，可以作為參考。

歐洲：利用數據分析有效分配醫療資源

早於疫情爆發初期，比利時政府利用數據分析及機器學習，預測疫情走勢及加強防疫措施成效。當中，掌管全國醫療資源及緊急救援的比利時聯邦公共衛生、食品安全與環境部（FPS PUBLIC HEALTH），便利用SAS的私有雲（Private Cloud）方案，透過機器學習等技術獲取預測性分析數據，包括14日內各醫院的飽和率、醫護人員的出勤率等，以確定醫院能夠收容的病人數量。

這些數據更可與多個政府防疫機關共享，有助應對疫情的急速變化。憑藉快速反應及數據分析的支援，比利時當局成功因應疫情發展，配合各醫院的緊急應對政策，同時保持病床使用率於一定水平，避免飽和。此外，更幫助比利時於2020年夏季重啟邊境時，有效分辦需接受檢測的無徵狀人士，減低陽性確診數字。



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除了應對緊急的疫情發展外，於疫情下維持非緊急醫療服務同樣重要。丹麥的哥本哈根精神病治療中心（Copenhagen Regional Psychiatric Centers），於疫情期間利用數據分析綜合各項資訊，包括政府政策、醫療專家意見、實際運輸網絡及醫療中心內的醫護人手情況等，決定旗下治療中心的收容量。

而數據分析技術所附帶的優勢，例如自動化及簡單易用的控制台（Dashboard）更有助使用者快速容易地了解即時情況，以作出全面決定。即使面對疫情，哥本哈根精神病治療中心於可行情況下，亦為病人提供適切的心理支援，減低疫情為患者帶來的情緒影響。

以數據分析抗疫 香港宜借鑑

就香港而言，雖然第五波疫情加劇本地醫療負擔，令相關資源接近飽和，但這亦是一個契機，讓社會各界反思未來的醫療資源規劃。

例如使用更多數據分析技術為基礎的設備，集合各個範疇日新月異的疫情相關數據於同一平台上，借助其清晰的可視化功能及優勢，能減低資訊混亂的情況，可讓市民大眾作參考；並協助專家及決策者有效掌握當中的深入見解，以進行適切恰當的醫療資源及人手分配，發揮數據分析的最大價值及效用，舒緩以至解決當前的醫療挑戰及相關問題。



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