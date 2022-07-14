▲ 【摩通業績】摩通少賺27%遜預期 戴蒙續審慎

摩根大通公布第二季業績，收入316.3億美元，按年升0.7%，但低於預期的319.5億美元，純利大跌27.6%至86.49億美元，每股盈利2.76美元，遜預期的2.88美元。摩通指，盈利大跌因壞帳撥備增加4.28億美元。

摩通CEO戴蒙表示，暫時停止回購，以令資本水平達到監管要求。摩通上月亦未有增加派息，有別於同行大幅增加派息。

戴蒙指出，現時正處於兩個對立的因素上，美國經濟繼續增長，就業市場及市民消費力仍然健康；但地緣政治局勢緊張、高通脹、消費信心減弱，高利率的不明朗因素，以及前所未有的QT（quantitative tightening，量化緊縮）影響環球流動性，加上烏克蘭戰爭刺激能源價格及糧食價格的飈升，似乎會為環球經濟下行帶來負面影響。

外電文章分析，在矛盾的趨勢下，失業率低，代表消費者及商家還款難度很低；加息及貸款上升，代表銀行核心貸款能力變得非常有利可圖；金融市場的波動，利好債券市場的交易商。

但分析師卻憂慮衰退，開始下調盈利預測，多數銀行已跌至52周低位，資本市場活動及按揭收入急跌，而金融資產普遍下跌，令銀行增加撥備。

戴蒙早前已預警經濟颶風，4月亦增加9.02億美元的壞賬撥備。

【全球經濟】摩通CEO戴蒙警告：市場須準備迎接「颶風」 與自家策略師唱反調