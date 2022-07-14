  • 30°C
香港時間 : 2022714日 (四) 23:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【摩通業績】摩通少賺27%遜預期　戴蒙堅持颶風預測

股市 23:03 2022/07/14

分享：

分享：

【摩通業績】摩通少賺27%遜預期　戴蒙續審慎

摩根大通公布第二季業績，收入316.3億美元，按年升0.7%，但低於預期的319.5億美元，純利大跌27.6%至86.49億美元，每股盈利2.76美元，遜預期的2.88美元。摩通指，盈利大跌因壞帳撥備增加4.28億美元。

摩通CEO戴蒙堅持經濟颶風預測，戴蒙在業績電話會議指出，每個人都看到消費者在花錢，支出比疫情前還多。就業職位很多，工資也在上漲，消費者情況
看起來非常好，但他們的信心明顯在下降。

戴蒙指出，當你列出未來可能出現的問題時，你可能認為經濟將軟著陸，也可能是硬著陸，或介於兩者之間，但無論怎樣確實存在一系列嚴重問題。

戴蒙指，某些市場的流動性正在枯竭，包括IPO市場，然後還有戰爭，打仗是不可預測的。「市場將動盪。我們之前就告訴過你們了，銀行不能像以前那
樣發揮媒介作用」。

戴蒙在業績報告表示，暫時停止回購，以令資本水平達到監管要求。摩通上月亦未有增加派息，有別於同行大幅增加派息。

戴蒙指出，現時正處於兩個對立的因素上，美國經濟繼續增長，就業市場及市民消費力仍然健康；但地緣政治局勢緊張、高通脹、消費信心減弱，高利率的不明朗因素，以及前所未有的QT（quantitative tightening，量化緊縮）影響環球流動性，加上烏克蘭戰爭刺激能源價格及糧食價格的飈升，似乎會為環球經濟下行帶來負面影響。

外電文章分析，在矛盾的趨勢下，失業率低，代表消費者及商家還款難度很低；加息及貸款上升，代表銀行核心貸款能力變得非常有利可圖；金融市場的波動，利好債券市場的交易商。

但分析師卻憂慮衰退，開始下調盈利預測，多數銀行已跌至52周低位，資本市場活動及按揭收入急跌，而金融資產普遍下跌，令銀行增加撥備。

戴蒙早前已預警經濟颶風，4月亦增加9.02億美元的壞賬撥備。

【全球經濟】摩通CEO戴蒙警告：市場須準備迎接「颶風」　與自家策略師唱反調

【ET財智Talk】比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向

貨幣政策 美股 就業 債券 每股盈利 加息 地緣政治 業績公布

下一篇文章

【百萬圓桌】宏利香港於2022年全港百萬圓桌「超級會員」排名居榜首
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】「股神」拍檔芒格次季未再減持阿里巴巴　續成其第三大重倉美股
【阿里巴巴9988】「股神」拍檔芒格次季未再減持阿里巴巴　續成其第三大重倉美股
【百萬圓桌】友邦百萬圓桌人數第20年全港最多、送摩天輪門票　友邦詹振聲：今明兩年冀增逾1萬名代理
【百萬圓桌】友邦百萬圓桌人數第20年全港最多、送摩天輪門票　友邦詹振聲：今明兩年冀增逾1萬名代理
【開市9點半】美CPI驚嚇　市場預期7月加息1厘、9月加息0.75厘
【開市9點半】美CPI驚嚇　市場預期7月加息1厘、9月加息0.75厘
【美國通脹】美國公布6月CPI按年增9.1%、超預期　貨幣市場交易顯示7月加息1厘機率升至逾5成
【美國通脹】美國公布6月CPI按年增9.1%、超預期　貨幣市場交易顯示7月加息1厘機率升至逾5成
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR阿里美股低港3%　夜期跌202點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR阿里美股低港3%　夜期跌202點（不斷更新）
【美股市況】美滙觸109　道指跌600點　油價再瀉金價跌穿1700美元（不斷更新）
【美股市況】美滙觸109　道指跌600點　油價再瀉金價跌穿1700美元（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款