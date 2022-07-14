【美國加息】美國6月CPI按年增9.1%　景順：本月不大可能加息1厘

美國通脹持續高企6月消費者物價指數（CPI）按年升9.1%，超市場預期，再創40年新高。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，聯儲局不大可能在本月加息1厘。

趙耀庭預計，聯儲局很大可能將於7月底會議上再次上調政策利率0.75厘。他認為，雖然6月份的消費者物價指數數據或表明聯儲局能夠精心策劃經濟軟著陸的可能性愈來愈小，但並非全然無望。

趙耀庭稱，首先，最近商品價格已開始穩步暴跌，同時近幾個月以來工資增長亦開始放緩，而且可能已跨過了峰值。第二，中國等地的供應鏈瓶頸情況正在改善，而且美國釋放戰略石油儲備，增加了能源供應。上述原因讓他相信聯儲局不大可能於本月晚些時候加息1厘。

趙耀庭又指，值得注意的是，聯儲局的緊縮周期遠未結束，從歷史上看，在政策利率高於通脹之時，緊縮週期才結束。另外，聯儲局用來衡量通脹的首選指標是個人消費支出物價指數，目前為5.2%。

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在此等估值水平上，趙耀庭認為，美國股票似乎更具吸引力，而且美國經濟整體良好。然而，隨著增長放緩及通脹長期處於高位，美國股市很大可能會繼續窄幅波動。

近期，美國國庫券收益率曲線的一個關鍵部分出現倒掛，並且製造業及服務業的採購經理人指數下降。此外，趙耀庭還密切關注勞動力數據、第二季度企業盈利及國內生產總值數據，他認為數據可能會令人失望。

趙耀庭預計，下半年，投資者可能會將資金轉向貨幣政策保持寬鬆或者增長有望反彈的地區，例如日本及中國。

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責任編輯：黃苑筠