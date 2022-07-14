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因租客背景良好　港灣豪庭業主即減租　低市價16%出租單位

股樓投資 21:46 2022/07/14

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雖然二手市場交投淡靜，但優質租盤仍被市場快速吸納。香港置業劉顯表示，大角咀港灣豪庭1座低層C室，實用面積601平方呎，四房間隔，座向西南，享海景及園景，月租原叫價2.5萬元，但終以2.1萬元租出，實用呎租約34.9元，低市價約16%。 

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

代理透露，租客為外藉教師，心儀單位有企理裝潢，故睇樓兩次後即決定承租，而業主因其背景良好，所以願意月租減價4,000元。 

一個月HIBOR兩連跌　實際供樓利率2.04厘【下一頁

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資料顯示，業主於2010年9月以約535萬元購入上址，按現時租金水平計算，業主可享現金回報約4.7厘。被問到近期市況，劉顯稱，港灣豪庭本月暫錄8宗租務成交，較上月同期4宗上升一倍。

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責任編輯：陸盈希

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物業出租 港灣豪庭 加息 大角咀

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