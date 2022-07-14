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【港股監管】港交所對中創環球6名前董事發「董事不適合性聲明」 修訂《上市規則》後最嚴重聲譽制裁

Hot Talk 20:21 2022/07/14

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【港股監管】港交所對中創環球6名前董事發「董事不適合性聲明」 修訂《上市規則》最嚴重聲譽制裁

港交所 （00388） 對中創環球 （01678） 6名前董事發出「董事不適合性聲明」，認為6人未有在上巿科的調查中合作，違反其《董事聲明及承諾》和《上市規則》，而且情況嚴重。是次為港交所去年修訂《上市規則》紀律處分權力及制裁，首度有上市公司前董事遭該項新引入的最嚴重聲譽制裁。

聯交所去年修例引入「董事不適合性聲明」為新制裁，較原有「損害投資者權益聲明」屬更嚴重的聲譽制裁，反映交易所認為相關董事不適合擔任所述上市發行人或其任何附屬公司的董事或高級管理層。聯交所去年形容新增的聲明制裁只「應用於最惡劣或極其嚴重的失當行為」。

歐達禮提早離任證監會　2023年1月出任英國FCA主席【下一頁

6名被發出「董事不適合性聲明」包括中創環球前執董兼前主席陳芳林、4名執董申建忠、鄭鶴斌、許細霞和兩名獨立非執董黃松青、戴建平。

聯交所紀律聲明指出，中創環球2020年9月停牌待發2019年度、2020年上半年度業績，於同年12月中創環球宣布主要附屬公司亞倫國際被香港法庭要求清盤，而亞倫國際部分內地附屬公司的股份已被出售。

上市科於2020年8月至翌年1月查詢中創環球延發財務報表、子企清盤、出售內地附屬公司情況，惟公司未有任何回應。 中創環球2021年5月暫停陳芳林、申建忠、鄭鶴斌和黃松青職務，批4人涉及參與亞倫國際的未授權事件，其後解除4人董事職務。

上市科繼而擬調查相關董事事件中有否違規，並寄發調查信、提醒信函，許細霞更在上市科致電時確認收到提醒信函，但許在內各人都沒有回應，違反董事承諾。

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記者：麥德銘

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中創環球（01678） 香港交易所（00388） 港股 金融監管機構

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