【內房危機】網傳有深圳佳兆業樓盤業主決定強制停貸　佳兆業：未發現業主停供、項目正常施工

▲ 網傳佳兆業有深圳樓盤業主決定強制停貸 佳兆業：未發現業主停供、項目正常施工

近日內地爆出停還爛尾樓房貸危機，此前網上傳出一篇《深圳市佳兆業樾伴山全體業主決定於2022年8月強制停貸告知書》，市場憂慮跟風停貸已蔓延至一綫城市。佳兆業 （01638） 旗下深圳佳兆業的微訊公眾號發聲明指，經和相關按揭貸款銀行核實，未發現業主停供信息，網傳相關信息不實。

一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應，看【下一頁】

深圳佳兆業又指，佳兆業樾伴山項目目前正常施工，現場施工人員300餘人。 6月起，項目部通過開放日形式，定期邀請業主參觀工程進展。

據網傳文件，業主表示，若深圳市佳兆業樾伴山項目沒有在2022年7月20日全面復工，還未還清貸款的業主將停止還月供，直至全面復工。

據悉，該項目確實曾經停工，但已於5月上旬全面復工，並計劃2022年10月份達到竣工備案條件。

事實上，即使是已經債務違約的房企，在一二綫城市的項目上，也會全力保交樓，爛尾的可能性比較小。不過，在民企接二連三違約下，市場對高綫城市的樓盤也產生了不信任，消息滿天飛。

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