【救亡計劃】Netflix將推出包括廣告低價訂閱方案　合作夥伴公布為微軟

串流影片平台Netflix於今年4月公布業績，10多年來首次出現訂閱用戶數量下滑，為挽回頹勢，早前表示將推出包括廣告的低價方案。本周三Netflix表示，微軟（Microsoft）將成為技術和銷售合作夥伴，共同開發較低價方案。Netflix於周二發布第二季度收益報告前公布是次合作。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

Netflix營運總監Greg Peters 在一篇網誌中表示，Netflix之所以選擇微軟，是因為它的創新能力以及強大的隱私保障。他提到：「我們還有很多工作要做。但我們的長期目標很明確，就是為消費者提供更多選擇；為廣告商提供比電視更好、更優質的體驗。」

【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Netflix過去幾個月一直在尋找潛在的合作夥伴，包括Google和Comcast。因Google旗下有YouTube，而Comcast則擁有NBCUniversal的Peacock，微軟沒有運營自家串流媒體服務，不會與Netflix作競爭。

Netflix的聯席行政總裁Reed Hastings一向都反對平台添加廣告或其他促銷活動，但預錄的財報電話會議上，他卻表示為客戶提供更便宜的選擇「很有意義」。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機