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【救亡計劃】Netflix將推出包括廣告低價訂閱方案　合作夥伴公布為微軟

環球政經 21:35 2022/07/14

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串流影片平台Netflix於今年4月公布業績，10多年來首次出現訂閱用戶數量下滑，為挽回頹勢，早前表示將推出包括廣告的低價方案。本周三Netflix表示，微軟（Microsoft）將成為技術和銷售合作夥伴，共同開發較低價方案。Netflix於周二發布第二季度收益報告前公布是次合作。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

Netflix營運總監Greg Peters 在一篇網誌中表示，Netflix之所以選擇微軟，是因為它的創新能力以及強大的隱私保障。他提到：「我們還有很多工作要做。但我們的長期目標很明確，就是為消費者提供更多選擇；為廣告商提供比電視更好、更優質的體驗。」

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Netflix過去幾個月一直在尋找潛在的合作夥伴，包括Google和Comcast。因Google旗下有YouTube，而Comcast則擁有NBCUniversal的Peacock，微軟沒有運營自家串流媒體服務，不會與Netflix作競爭。

Netflix的聯席行政總裁Reed Hastings一向都反對平台添加廣告或其他促銷活動，但預錄的財報電話會議上，他卻表示為客戶提供更便宜的選擇「很有意義」。

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撰文 : 陳楚琨

串流 廣告 經濟 電視 媒體 服務 廣告 Netflix Microsoft

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