【AIA】何詩蓓獲友邦香港委任為大使 親身演繹奮鬥故事

近年本港運動員成績彪炳，先有香港足球代表隊相隔54年晉級亞洲杯決賽周，後有「香港劍神」張家朗於亞洲劍擊錦標賽奪冠重回「世一」之位，深受市民熱愛，因此不少企業和廣告商都紛紛找運動員們擔任代言人或拍廣告。友邦香港邀請了東奧游泳兩銀得主何詩蓓擔任友邦香港及澳門大使，並推出由她主演的AIA《為您超越伴您突破》廣告系列。

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廣告中，何詩蓓除了展現驚人的泳術，亦透過多個不同場景，親身演繹不斷超越自我的個人奮鬥故事。在記者中，何詩蓓亦有分享拍攝過程，她希望游水之外，未來從事的與小朋友相關。與此同時，她從中也有所學識，例如拍攝時需要設置拍攝器材，她發現一切都需要花不少時間布置。另外，拍攝過程中亦發生一大趣事，拍攝她跳水時，由於她跳得太遠，攝影師來不及跟拍。

至於她早前因腳傷未能如期出戰世錦賽，她表示始終有輕微失落，不過現時已經開始訓練，不希望讓自己有太大壓力，現時只專注訓練當中，期待10月至11月分別到德國、加拿大及美國參與世界盃分站，以及12月在澳洲舉行的短池世界賽。而被問到有否儲蓄習慣，何詩蓓表示從小到大都有此習慣。

另外，何詩蓓亦為「AIA 健康校園計劃」拍攝短片，以傑出運動員身分鼓勵學生從小培養健康良好的生活習慣。計劃將於2022至2023學年在香港、澳洲、泰國和越南推行，為全港小學教師提供由專樂教育工作者設計與課程相關的免費網上素材。

有關友邦香港業務方面，其香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭指，將公布上半年的生意，具體的數字暫時未能詳細透露，但2021年新業務價值上升37%，電子化工作包括買賣保險、理賠等由2019至2021年上升17%，而AIA自願醫保計劃於今年3月按月銷售有逾2倍的增長。她又指，未來將有新產品公布。

即睇何詩蓓拍攝廣告的劇照和幕後花絮照片：​

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責任編輯：羅浩濂