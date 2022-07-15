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倫敦三分一人仍在家工作 返辦公室最大誘因係咩？

環球社會熱點 08:35 2022/07/15

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英國政府官方數據指，倫敦目前超過三分之一人仍然在家工作。當局一直有意推動更多人重返辦公室，而英媒調查發現打工仔在疫情下的最大誘因，就是希望擺脫傳統辦公室環境的束縛。

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英國國家統計局（ONS）本周公布數據，顯示超過三分之一倫敦人仍在家工作。而單計今年首季，倫敦在家工作的打工仔比例為全英國最高。

自新冠疫情爆發以來，英國各地在家工作的人數已經增加一倍，比例達到3成。政府官員憂慮倫敦重返辦公室的人數較少，會導致倫敦的經濟復甦速度落後於其他城市。

英媒City A.M.與辦公室平台Kitt合作進行調查，了解如果要吸引倫敦打工仔返回辦公室工作，究竟有哪些誘因。

研究顯示有多達29%受訪者希望穿休閒服飾返回辦公室；有25%人希望辦公室有健身設施；有13%人希望辦公室有睡眠艙；有10%人希望辦公室設有母乳餵哺設施。

只有不到一半的受訪者追求更靈活的工作時間，報告認為由於混合辦公模式已融入大家的日常生活，因此受訪者在這方面沒有迫切需求。

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報告指出，倫敦人迫切希望徹底改變有關辦公室的傳統過時概念，想將在家工作的習慣帶入辦公室。

有24%的受訪者希望能坐在梳化上工作，有19%人更希望日間可享受有規律的午睡時間，及希望有權選擇在工作期間開電視。

Kitt負責人指疫情已徹底改變工作環境，家居和辦公室的界線變得愈來愈模糊。打工仔也正在物色一間能為他們提供新工作模式的企業，容許他們將在家工作較舒適的一套習慣搬到辦公室。

Kitt建議企業可考慮改善福利待遇，包括在辦公室加設親子及寵物友善空間，讓員工無需憂慮在工作期間無法照顧子女或寵物。

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責任編輯：鄭錦玲

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