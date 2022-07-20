【利財筆記】林本利：2022年 上半年投資策略檢討

一如所料，2022年上半年的市況極為波動。因應通脹升溫，美國聯儲局加速退市和加息步伐，兩年期和10年期國債息率升上3厘。市場一再出現債息倒掛，預警不久將來美國很大機會出現經濟衰退，到時不知會否重啟量寬（QE）。

回調成建倉時機

去年12月筆者制定2022年投資策略時，預計市場會重演2014年至2018年市況。這5年間，聯儲局退市，先後縮減買債、停止買債，加息和縮表。美股在2015年及2018年下跌，但在2014年及2016年因應經濟情況欠佳，聯儲局延緩加息，促使股市上升，到2017年更大升。

之前由2014年開始縮減買債，到停止買債，加息和縮表，直至2018年11月2年期國債息率才升至接近3厘，10年期國債息率升穿3.2厘。但自去年11月開始縮減買債，到今年3月停止買債和加息，6月開始縮表，兩年期和10年期國債息率已齊齊升穿3.2厘。之前要花上5年，今年幾個月內已超額完成，市況自然極為波動。個別投資者以為市況波動，不如持盈保泰，但筆者卻認為股市下調，正好為投資者提供建倉的好機會，靜待日後市況好轉便可豐收。

筆者參考2014年至2018年退市時的市況，去年底特別推介滙豐（00005），中海油（00833）和南方A50（02822）三隻股票。2014年俄羅斯入侵克里米亞，油價升上100美元，中海油一度高見15元，滙豐因應息率上升，息差擴闊而受惠，股價在2014年至2018年亦曾一度升上80元以上。2015年及2017年中共召開十九大，A股和南方A50一度大幅上升，高見18元。滙豐及中海油兩隻股票上半年表現不俗，跑贏大市，現在只欠南方A50，希望今年第四季中共召開二十大時，股價可以大幅回升。

筆者揀選的股票，不論是港股、內地股抑或美股，都大幅跑贏同期恒指及標普500指數，亦跑贏所有MPF股票基金。美國加息，美滙指數升上105點，亦提供機會趁低吸納債劵、外幣和人民幣等資產。

2020年及2021年美息接近零，這兩年認購10年期企業債劵，息率最高只得2厘多的投資者，因債息急升，債價急挫，帳面隨時損失一兩成。筆者這2年並不建議學員買債收息，建議買3年至5年的儲蓄壽險，平均每年保證息率有3厘至3.5厘，兼可保本。

今年美股大幅回落，筆者建議理財班的學生趁低吸納，增加美股持倉比率，分散地域投資風險，避免過分集中港股和內地股。

不論分三注入市買美股，抑或等股市由高位跌兩成或三成才入市，平均持倉位在標普500指數4000點以下，都肯定可以跑贏大市。日後當美股回升，便可以有所收成。

本文節錄至767期（2022年7月2日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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編輯：黃銳