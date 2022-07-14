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【利財筆記】林本利：2022年推介股 跑贏所有股票基金

名人薈萃 18:56 2022/07/14

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去年12月3日，筆者向理財班學生推介22隻股票（見表一），作為2022年的推介股，考考自己眼光，能否跑贏大市。

由於預期今年美國聯儲局持續加息兼縮表，1年內重演2014年至2018年的市況，故此股市必然十分波動。揀股時既要保守，又要進取，因為不知道股市向下調整後會否大幅反彈。此外，美股連升多年，估計今年會顯著向下調整，很大機會由高位回落兩成，甚至三成，投資者可以趁機分注入市，股票組合增加美股比重，由過去只佔約一成增至兩成多，平衡過去過分集中港股和內地股的風險。

截至今年5月底，這個22股組合，整體表現較去年底下挫6.4%，跑贏恒指下挫8.5%，亦跑贏標普500指數下挫13.3%。筆者揀選的7隻港股，全部錄得正回報，平均上升8.3%。至於另外9隻內地股，則下挫16.9%。16隻港股和內地股平均下挫5.9%，跑贏同期恒指下挫8.5%。

至於6隻美股，平均下挫7.8%，遠遠跑贏同期標普500指數下挫13.3%。扣除標普500（VOO）及納指（QQQ）兩隻ETF，筆者揀選的巴郡及3隻行業ETF，全部跑贏標普500指數一大截。

以今年截至5月底的強積金股票基金作比較，全部平均要蝕10%以上（見表二）。筆者推介的22股組合，平均蝕6.4%，跑贏所有股票基金。

值得一提是這22股組合的投資表現，是假設自去年12月底至今年5月底一直持有，期間不買不賣。事實上，若投資者懂得在今年初恒指升上25,000點，標普500指數創出4818點歷史新高時減持，之後在3月或5月股市大跌時再低吸，不受市場情緒影響，肯定能夠跑贏大市更多。筆者手持的港股和內地股，由於可以高沽再低吸，加上持有中海油（00833） 及大型美國醫藥股 ，在恒指升上21,000點時已開始錄得盈利，跑贏恒指約10%。

今年市況極其波動，不少投資者決定盡沽股票，持盈保泰；倘若看錯市，股市下調後急升，到時便大幅跑輸大市。因此筆者不會鼓勵理財班學生盡沽股票，或者專注炒賣期指，應繼續持有約七成有實質盈利的股票，餘下兩三成資金低吸高沽，考考眼光。若能夠持之以恒，每年跑贏大市7%至10%，長遠而言投資表現肯定勝過絕大部分投資者。
 

本文節錄至765期（2022年6月18日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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編輯：黃銳

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