英衛生用品物價飆 民眾改用呢樣洗頭？

英國通脹水平持續上升，市民各出奇招紓緩生活壓力。英國慈善機構Freedom4Girls發現，物價上升使民眾無力購買洗頭水，改用洗潔精洗頭。不少民眾認為洗衣機電費太貴，寧願減少洗衣服，食物銀行有大批洗衣粉「送都無人要」。

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英國慈善機構Freedom4Girls指，當地家庭憂慮食物價格飆升的同時，難以負擔衛生用品開支。機構創辦人Tina Leslie表示，當機構得到捐贈衛生用品，短期間已被人取走；有母親哭訴根本無錢為子女購買經期用品及衛生產品。

Leslie形容情況「令人心碎」（absolutely heartbreaking），民眾支付日常帳單及租金後，幾乎沒有額外金錢購買潔淨用品，求助沐浴露及洗頭水的需求激增。

Leslie發現，有民眾為節省開支，甚至購買價格約50便士（5港元）的洗潔精用來洗頭及洗衣服。因他們無法負擔昂貴電費，食物銀行有大量洗衣粉「送都無人要」，就算衣服有污漬或氣味難聞，亦寧願不洗衣服。

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下議院影子領袖Thangam Debbonaire批評首相約翰遜（Boris Johnson）在通脹危機時仍然加稅，指責保守黨政府受醜聞纏身，無力統治國家。

英國工會聯盟（Trade Union Congress，簡稱TUC）指，嬰兒車及嬰車汽車椅價格在過去一年上升16.4%，增幅較平均工資多4倍。

戲院、劇場及音樂會門票價格按年上升13.6%，餐飲價格亦增加7.3%。英國每條白方包價錢由1.07英鎊（10港元）升至1.18英鎊（11港元）。

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責任編輯：郭麗明