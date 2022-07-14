屯門NOVO LAND第1A期即將開價　元朗The YOHO Hub成定價指標之一　新地雷霆：利息和樓價無直接關係

新鴻基地產（00016）旗下屯門兆康NOVO LAND第1A期，已經上載樓書，預計短期內推出。新地副董事總經理雷霆表示，很大機會下周初公布項目首張價單，將參考同系屯門御海灣、元朗站上蓋項目The YOHO Hub定價，前者平均呎價約2萬元，後者約2.1萬元至2萬多元，又指集團一向以市價推盤，相信定價為市場及買家接受。

值得留意的是，雷霆主動提到美國加息對香港樓市的影響，認為利息和樓價並無直接關係，原因是市民置業是為了改善居住環境，而且屬長綫投資。他又引用對上一個加息周期，即2015年至2018年期間數據，指當時港息沒有跟隨美息同步上升，樓價更升逾三成。

示範單位

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據樓書顯示，NOVO LAND第1A期由兩座住宅大樓組成，提供824伙，設開放式至四房間隔，實用面積由213平方呎起，至最大1,467平方呎，約半數為兩房單位，預計關鍵日期為明年6月底，即樓花期不足一年。發展商曾透露，將於價單中提供「突破性付款計劃」協助首置客及換樓人士置業。

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