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【億萬富翁】比爾蓋茨聲言將捐出全副身家、退出富豪榜　今月即捐200億美元

股市 18:47 2022/07/14

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【億萬富翁】比爾蓋茨聲言將捐出全副身家、退出富豪榜　今月即捐200億美元

微軟（Microsoft，美：MSFT）創辦人、億萬富翁比爾蓋茨（Bill Gates）宣布將再捐出200億美元身家到比爾和梅琳達蓋茲基金會，以支持全球公共衛生、性別平等及應對氣候變化等工作。

比爾蓋茨曾在1995年至2007年連續13年蟬聯全球首富，比爾蓋茨表示，未來計劃將所有財富身家都捐給基金會，「我在富豪榜（的排名）會掉下來，並最終消失」。

比爾蓋茨指，最近發生幾次巨大的全球挫折，包括新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭及美國嚴重政治分歧等。比爾蓋茨：「這個時代的重大危機下，需要我們所有人做更多的事情。」。根據彭博億萬富翁指數，蓋茨是世界上第四富有的人，淨資產為1130億美元。

比爾和梅琳達蓋茲基金會計劃到2026年提高年度支出至創紀錄的90億美元，並側重緩解氣候變化、改善糧食安全、減少兒童死亡、確保平等獲得教育和性別平等以及在根除未來潛在流行病等工作。

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