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美國通脹持續飆升　市場討論加息一厘

宏觀解讀 18:30 2022/07/14

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美國通脹壓力仍未見頂，6月份通脹進一步飆升至按年增長9.1%，核心通脹輕微回落至按年升5.9%。通脹持續飆升，顯示聯儲局的進取加息舉動依然落後於形勢，市場開始討論聯儲局於7月加息一厘的可能性。儘管7月份能源價格開始回落，但通脹仍然遠超2%通脹目標，加息75基點似乎已成定局。綜合勞動市場穩健等數據，以及政策利率遠低於通脹的因素，筆者認為聯儲局在月底加息一厘的機會不容抹殺。鑑於美國收緊貨幣政策的速度遠超其他央行，美元延續強勢，歐元則在能源危機下持續下試一算水平。

人民幣仍然在6.7水平左右上落，市場正在靜待6月份及第二季GDP數據公布。在經濟重開下及政府推出刺激政策下，6月份經濟反彈動力似乎超過預期，人民銀行亦透露下半年大規模減息的空間不大，中美貨幣政策分化稍為收窄或輕微利好人民幣匯價。然而，全年經濟前景仍然相當具挑戰性，在動態清零的政策下，疫情再起為生產及物流帶來巨大的不穩定性。中國房地產市場仍未脫離困境，危機正從房企債務違約擴散至爛尾樓斷供，有關事件將進一步削弱市民對樓市的信心，中國政府或需採取更強的措施振興樓市。總括而言，筆者維持對人民幣中性略偏貶值的看法。

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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