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【李嘉誠旗下】KKR入股長建英國Northumbrian Water項目25%股權　基本代價80億元

股市 18:16 2022/07/14

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【李嘉誠旗下】KKR入股長建英國Northumbrian Water項目25%股權　基本代價80億元

長和 （00001） 、長實 （01113） 及長建 （01038） 聯合公布，KKR將入股英國食水及污水處理公司Northumbrian Water項目25%股權，當中基本代價8.67億英鎊（約80.73億港元）。長實預期，交易可帶來約5億元收益，長建則料有約9億元收益，長和則預期有約10億元收益。

交易仍需英國金融市場行為管理局、馬恩島金融業管理局及反壟斷監管機構批准，預期交易於8月底前完成。完成後，長實、長建、長和及KKR將分別持有項目15%、30%、30%及25%股權。

交易完成後，長建、長實、電能 （00006） 、長和及KKR於Northumbrian Water的經濟收益分別為39%、27%、6%、3%及25%。

長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣【下一頁】

KKR合夥人兼核心基建業務主管Tara Davies表示，KKR很高興再度與長建建立長期合作夥伴關係，長建作為環球基建資產持有者及營運商，具備豐富的經驗及往績，而KKR與長建一直尋求進一步加強機構性協作的方案。

KKR及長建為澳洲電網業務的合作夥伴

Tara Davies指，透過Spark Infrastructure（於澳洲從事配電及輸電業務的機構），兩者為澳洲SA Power Network 及Victoria Power Network 項目的合作夥伴。是次英國Northumbrian Water項目，將為兩家公司展開另一長期合作關係，並冀日後於基建業務方面有更多合作機會。

長建董事總經理甘慶林表示，KKR是深具經驗的基建投資者，亦是集團在澳洲電網業務的好夥伴，今次交易促進了雙方的商業關係，可望在業務專長、資本實力及環球網絡多方面達致良好協同效應，及在未來尋求進行更多合作。

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港股 長實集團（01113） 長江基建集團（01038） 長實 英鎊 電能實業（00006） 英國 長和（00001）

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