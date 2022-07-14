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【億萬富豪】比爾蓋茲宣布捐出全副身家　退出富豪榜

環球政經 20:03 2022/07/14

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微軟（MSFT）創辦人、億萬富豪比爾蓋茨（Bill Gates）表示，計劃將其幾乎所有資產捐到他和前妻創辦的慈善組織「比爾及梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）」，並呼籲其他擁有巨大財富和特權的人仿效。

比爾蓋茨周三（13日）在Twitter發文表示，由於全球面對疫情、俄烏戰爭和氣候危機等問題，到2026年，基金會將把其支出從每年 60 億美元增加到90億美元。他表示，「這個時代的重大危機下，需要我們所有人做更多的事情。」

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

比爾蓋茨又指，他將在本月向基金會捐贈200億美元。更計劃在未來將幾乎所有財富都捐給基金會。曾連續13年蟬聯全球首富的他表示，「我會從全球富豪名單中掉下來，並最終消失。」據《彭博》億萬富翁指數，比爾蓋茲是世界上第四富有的人，目前淨資產約為1140億美元。

比爾蓋茨稱，認為他自己有義務將其資源歸還給社會，對減少痛苦和改善生活產生最大的影響。他更呼籲其他擁有巨大財富和特權的人也能站出來。

【延伸閱讀】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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