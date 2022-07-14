  • 31°C
香港時間 : 2022714日 (四) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫情】南韓首現BA.2.75亞變種 日本新確診逼近歷史紀錄

環球社會熱點 18:47 2022/07/14

分享：

分享：

受新冠肺炎變種病毒影響，日本及南韓疫情近期出現反彈。南韓當局確認，當地周四（14日）首次錄得Omicron新亞變種BA.2.75確診個案，當地近一周新增確診出現反彈，數量甚至倍增。日本周三（13日）新增近9.5萬人，逼近當地2月中創下的10.4萬人最高紀錄。

新加坡確診創4個月新高 按日增近2倍 【下一頁】

南韓疾病管理廳周四表示，一名居住在仁川市的年逾60歲男性長者確診亞變種BA.2.75，是當地首宗相關感染個案。南韓當局透露，男子上周五（8日）出現疑似病徵，周一（11日）證實確診，其病毒樣本交至疾管廳後經基因測序證實為感染BA.2.75。據悉該名男子無外遊歷史，目前正接受居家治療。有意見認為BA.2.75病毒或已傳入社區，但接觸者中未再有人確診。

南韓中央防疫對策本部周四表示，當地周三（13日）新增逾3.9萬宗確診個案，按周增1.12倍，且為2周前的4.09倍。周三數據雖按日減少1,070宗，但近一周呈現反彈倍增趨勢，本地新增個案已於6月27日觸底後開始反彈，本月更呈快速上升趨勢。南韓周二（12日）更錄得逾4.02萬宗確診，是當地自5月11日以來首次單日新增逾4萬人受感染。

全球10國驚現變種病毒BA.2.75個案 傳染力恐超BA.5 【下一頁】

日本疫情亦繼續蔓延，周三新增逾9.4萬人確診，逼近當地2月17日創下至今最高紀錄的10.4萬人，而岩手、靜岡及石川等12縣皆創歷史新高。厚生勞動省資料顯示，截至12日的一周日本確診人數是前一周的2.14倍，所有地方新增感染人數呈上升趨勢，其中以秋田縣的3.75倍最高。

東京都知事小池百合子周四宣布，將警戒級別提升至最高級別。她同時透露，當局將於周五（15日）召開特別工作組會議，決定夏季防疫措施。國立感染症研究所亦公布估算結果指，更容易傳播的BA.5亞變種已佔新增個案8成。

雖然日本病床使用率整體仍處於較低水平，但部分地區明顯較高，包括沖繩的56%、熊本的49%及和歌山的45%等。日本專家組織警告，需關注疫情對醫療體制的影響。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

新加坡確診創4個月新高 按日增近2倍
今日
新加坡確診創4個月新高 按日增近2倍
【變種病毒】全球10國驚現BA.2.75個案 傳染力恐超BA.5
2022/07/13
【變種病毒】全球10國驚現BA.2.75個案 傳染力恐超BA.5
【英國王室】全球首施打疫苗護士獲授勳 英女王笑問「你仲未死？」
2022/07/13
【英國王室】全球首施打疫苗護士獲授勳 英女王笑問「你仲未死？」
【新冠疫情】世衛再強調未結束 促各國呼籲復戴口罩
2022/07/13
【新冠疫情】世衛再強調未結束 促各國呼籲復戴口罩
英近1成員工確診後被迫工作 不足3成返工感安全
2022/07/10
英近1成員工確診後被迫工作 不足3成返工感安全

你可能感興趣

新加坡確診創4個月新高 按日增近2倍
今日 11:29
新加坡確診創4個月新高 按日增近2倍
【變種病毒】全球10國驚現BA.2.75個案 傳染力恐超BA.5
18:20 2022/07/13
【變種病毒】全球10國驚現BA.2.75個案 傳染力恐超BA.5
【英國王室】全球首施打疫苗護士獲授勳 英女王笑問「你仲未死？」
14:45 2022/07/13
【英國王室】全球首施打疫苗護士獲授勳 英女王笑問「你仲未死？」
疫情 傳染病 南韓 日本 新冠肺炎疫情 東京

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】全球首施打疫苗護士獲授勳 英女王笑問「你仲未死？」
【英國王室】全球首施打疫苗護士獲授勳 英女王笑問「你仲未死？」
馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑
馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑
新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間18:00）
【變種病毒】全球10國驚現BA.2.75個案 傳染力恐超BA.5
【變種病毒】全球10國驚現BA.2.75個案 傳染力恐超BA.5
NASA再公開宇宙最深處全彩色圖像 詹姆斯韋伯太空望遠鏡拍下（多圖）
NASA再公開宇宙最深處全彩色圖像 詹姆斯韋伯太空望遠鏡拍下（多圖）
全球最佳城市香港排尾二 遜台北曼谷（附排名）
全球最佳城市香港排尾二 遜台北曼谷（附排名）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款