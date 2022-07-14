【新冠疫情】南韓首現BA.2.75亞變種 日本新確診逼近歷史紀錄

受新冠肺炎變種病毒影響，日本及南韓疫情近期出現反彈。南韓當局確認，當地周四（14日）首次錄得Omicron新亞變種BA.2.75確診個案，當地近一周新增確診出現反彈，數量甚至倍增。日本周三（13日）新增近9.5萬人，逼近當地2月中創下的10.4萬人最高紀錄。

新加坡確診創4個月新高 按日增近2倍 【下一頁】

南韓疾病管理廳周四表示，一名居住在仁川市的年逾60歲男性長者確診亞變種BA.2.75，是當地首宗相關感染個案。南韓當局透露，男子上周五（8日）出現疑似病徵，周一（11日）證實確診，其病毒樣本交至疾管廳後經基因測序證實為感染BA.2.75。據悉該名男子無外遊歷史，目前正接受居家治療。有意見認為BA.2.75病毒或已傳入社區，但接觸者中未再有人確診。

南韓中央防疫對策本部周四表示，當地周三（13日）新增逾3.9萬宗確診個案，按周增1.12倍，且為2周前的4.09倍。周三數據雖按日減少1,070宗，但近一周呈現反彈倍增趨勢，本地新增個案已於6月27日觸底後開始反彈，本月更呈快速上升趨勢。南韓周二（12日）更錄得逾4.02萬宗確診，是當地自5月11日以來首次單日新增逾4萬人受感染。

全球10國驚現變種病毒BA.2.75個案 傳染力恐超BA.5 【下一頁】

日本疫情亦繼續蔓延，周三新增逾9.4萬人確診，逼近當地2月17日創下至今最高紀錄的10.4萬人，而岩手、靜岡及石川等12縣皆創歷史新高。厚生勞動省資料顯示，截至12日的一周日本確診人數是前一周的2.14倍，所有地方新增感染人數呈上升趨勢，其中以秋田縣的3.75倍最高。

東京都知事小池百合子周四宣布，將警戒級別提升至最高級別。她同時透露，當局將於周五（15日）召開特別工作組會議，決定夏季防疫措施。國立感染症研究所亦公布估算結果指，更容易傳播的BA.5亞變種已佔新增個案8成。

雖然日本病床使用率整體仍處於較低水平，但部分地區明顯較高，包括沖繩的56%、熊本的49%及和歌山的45%等。日本專家組織警告，需關注疫情對醫療體制的影響。

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責任編輯：李俊儀