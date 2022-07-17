【企業管治】IBM總經理：做銷售「要懂找松露」

企業近年對資訊科技專才需求增加，升職加薪少不免。其實加入科技行業，並非一定要是技術人。今年5月出任IBM香港區總經理的潘鳳瑤，就是文科出身，大學畢業後加入IBM時更是從事行政工作，輾轉就成為今天藍巨人（市場對藍色標誌IBM的暱稱）的香港掌舵人。

潘鳳瑤於1995年香港大學畢業後就加入IBM擔任營銷實習生，最初加入的數個月，她只是從事一般行政工作，與銷售及科技沒太大關係，大學時修讀英文相關學科的她，更坦言，當初完全沒有資訊科技底子。

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問到大學畢業後有眾多企業選擇，又不是科技出身，為何卻加入這家人人認知的科技巨人工作時，她笑言：「姊姊當年亦是IBM市場部員工，曾帶她參加IBM的晚宴聚會，當時全球科技熱，會上衣香鬢影，令我印象深刻。」這個印象，造就了潘鳳瑤成為IBMer（IBM對其員工的暱稱）。

▲ IBM香港區總經理潘鳳瑤表示，即使不是技術學科出身，但透過不斷學習，仍能協助客戶解決問題。（彭振濠攝）

潘鳳瑤：擅聆聽表達 有助銷售

出任行政工作數月後，因有機會接觸更多同事而有所啟發，再加上自覺「坐不定」，潘鳳瑤向主管提出轉為營銷實習生，雖然不是資訊科技出身，當時同事仍鼓勵她轉職，開始往銷售方向出發，接觸與所學完全不同的科技行業工作。由於IBM會提供各類專業培訓，包括有機會到北京等地進修，潘鳳瑤表示入職首年都在不斷學習。

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文科出身，亦修讀過電影文化等學科，潘鳳瑤認為自己善於聆聽的專長，加上善於表達想法，對銷售工作尤有幫助，亦令她更懂得與客戶溝通。現在她亦會對銷售同事笑稱：「做銷售就如做一隻黑毛豬，要懂得找松露。」即使客戶未能清晰表達，能看穿他們的要求是最重要。

企業不斷轉變 客戶服務一致

最初加入IBM時，已定下了潘鳳瑤的職場發展方向，首批工作是要向銀行客戶銷售自動櫃員機及銀行存摺打印機，這是當時IBM的重點產品。在其後的27年工作生涯中，她坦言有25年都是面對銀行業相關客戶。不過，IBM年來不斷轉變，由銷售硬件到軟件，再到解決方案及服務，現時跟她當初加入公司時的情況，已不盡相同；但一致的，其實都是客戶服務。

▲ 設計巨人Paul Rand為IBM設計的「Eye-Bee-M」圖案，仍融合在今天香港辦公室設計內。（彭振濠攝）

能夠在銀行及金融業部門工作多年，問到潘鳳瑤為何沒有求變，轉到其他領域時，她指香港本身有不少銀行，亦有環球業者，在工作過程中，除了認識了不少人，技術發展亦時刻在變，令她從不感厭倦。不過，職位改變，責任亦增加，潘鳳瑤現要接觸不同行業客戶，包括早前與大學客戶見面，亦有與交通運輸業者洽商。

待客之道 過得自己過得人

文科生加入科技界，會否遇到更多挑戰？而女生要在當年以男士為主的科技界工作，挑戰是否更大？潘鳳瑤坦言，入行初期，由前輩帶領開始接觸銀行客戶，其實並不太難。面對不明白的技術難題，當然要花功夫做研究，在網上資訊未成熟的日子，她星期六日都會回到公司，在IBM專用系統內找答案。

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她指，公司同事及系統數據庫都是當初增進科技知識的來源，至於客戶如科技總監等資深前輩有否刁難，她笑言，客戶反會待她如女兒般賜教。直至現在，這些前輩都是朋友，亦令潘鳳瑤體會待客之道：「就如泥水佬開門，過得自己過得人。」才能獲得客戶信任。

不過做銷售又怎會沒碰壁，尤其是面對要求高的銀行客戶，潘鳳瑤指以往曾有銀行的科技總監剛到任就召見，或許因該客戶就以往曾有不快經歷，甫見面就列出10大不足，要求改善，令她感到吃驚。還好之後潘鳳瑤與團體合作，逐一解決問題，最後成功留住客戶。

助客解決問題 得着大

潘鳳瑤指工作過後，與該公司的科技總監關係反而有所增進，令她更感安慰。而該事件對她而言，亦是一個服務客戶的好經驗。現在潘鳳瑤更喜歡暢所欲言的客戶，自己亦變得喜歡參與為客戶解決問題的過程，認為比項目完成後的慶功更有得着。

人才流失困擾企業，尤其是科技專才近年需求增加，不是高薪就能成功招募。潘鳳瑤坦言，IBM香港亦面對相同問題，開源及留人要雙管齊下，包括向校園招手，但她強調，增加薪酬並非理想做法。

開源留人 雙管齊下

潘鳳瑤表示，近年如移民令人才流失，不單科技界，各行各業都要面對。但她認為有危亦有機，而IBM優勢在有環球資源支援，公司每年亦會聘請新人，像今年就計劃從大學增聘50人。潘鳳瑤對新人及畢業生頗有期望，她認為當今年輕人其實態度好、捱得，吸收能力亦高。問到有意向科技行業發展的新人，會否認為有超過百年歷史的IBM太古老時，潘鳳瑤強調該公司一直在研發上投入大量資源，而由於公司業務廣泛，新加入員工可以在過程中先了解公司不同職位部門，最重要是與主管討論，找到合適目標，就可如她當初一樣，找到發展方向。

科技不斷進化，科技從業員亦要不斷進修，潘鳳瑤指，IBM有Your Learning平台，會為不同部門、職位同事提供學習建議，並會作出考核，亦有就不同部門，安排不同課程。

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