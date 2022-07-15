KOL送花畀陌生婆婆獲網民讚 收花者為一原因反鬧爆

社交平台不時有短片宣揚隨機幫陌生人的好人好事，TikTok一名青年KOL在墨爾本買花送給陌生婆婆，更指對方非常感動。但這名婆婆就反駁指自己是被迫收這束花，更批評青年未經她同意就上傳短片，是利用她來在網上「呃Like」。

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一名22歲的KOL帕夫盧克（Harrison Pawluk）近日在TikTok上傳一段影片，記錄他在墨爾本商場内手捧一束花，走到一名正在飲咖啡的婆婆面前。

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帕夫盧克請求婆婆幫他暫時拎著這束花，對方爽快地答應。他將背囊放在地上，取得一件外套著上後，很快地說了一句「祝你有愉快的一天」（Have a lovely day），然後就急急腳離開。

影片連結

帕夫盧克在TikTok表示，希望這個小小的善舉可令這位婆婆的一天變得更美好。影片引起很大回響，瀏覽次數突破5,900萬次並或過千萬人讚好。

不少網民都被帕夫盧克送花的行為感動，更表示自己看到這段片很想喊。另一位網民也很欣賞他的舉動，指收花的婆婆似乎需要這束花，也因此心情變更好。

不過收花女子Maree早前接受澳媒訪問，直斥帕夫盧克送花的行為並非隨機的善舉，而是刻意拍攝出來。

Maree批評帕夫盧克當時打擾她安靜獨處的時間，在未經她同意的情況下拍攝影片及上載至社交平台，將送花的行為塑造成與事實不符的善舉。她更質疑對方利用這段短片賺了很多錢。

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她不滿地表示：

（佢）呢種假設自以為高人一等，（覺得）阿婆會因為一個陌生人送花而好興奮。 （It’s the patronising assumption that … older women will be thrilled by some random stranger giving them flowers.）

Maree強調當日有問到帕夫盧克是否有拍片，對方當時否認，而她提出將這束花交還給帕夫盧克。

她表明自己根本不想將這束花帶回家，但對方連拒絕的機會都不留給她。

Maree稱當日有朋友將這段片轉寄給她，她看到媒體的報道將她描述成一個可憐的阿婆，更感覺因這段短片遭到冒犯。

而帕夫盧克的發言人就表示，影片的初衷是為傳遞愛和同理心，帕夫盧克近期到訪美國洛杉磯看到城市基層的困境而湧現靈感，創作關於隨機行善的内容。

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責任編輯：鄭錦玲