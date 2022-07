KOL送花畀陌生婆婆獲網民讚 收花者為一原因反鬧爆

社交平台不時有短片宣揚隨機幫陌生人的好人好事,TikTok一名青年KOL在墨爾本買花送給陌生婆婆,更指對方非常感動。但這名婆婆就反駁指自己是被迫收這束花,更批評青年未經她同意就上傳短片,是利用她來在網上「呃Like」。

荷蘭兩男畫反猶太塗鴉諷球星 被判參觀大屠殺紀念館 【下一頁】

一名22歲的KOL帕夫盧克(Harrison Pawluk)近日在TikTok上傳一段影片,記錄他在墨爾本商場内手捧一束花,走到一名正在飲咖啡的婆婆面前。

帕夫盧克請求婆婆幫他暫時拎著這束花,對方爽快地答應。他將背囊放在地上,取得一件外套著上後,很快地說了一句「祝你有愉快的一天」(Have a lovely day),然後就急急腳離開。

影片連結

帕夫盧克在TikTok表示,希望這個小小的善舉可令這位婆婆的一天變得更美好。影片引起很大回響,瀏覽次數突破5,900萬次並或過千萬人讚好。

不少網民都被帕夫盧克送花的行為感動,更表示自己看到這段片很想喊。另一位網民也很欣賞他的舉動,指收花的婆婆似乎需要這束花,也因此心情變更好。

不過收花女子Maree早前接受澳媒訪問,直斥帕夫盧克送花的行為並非隨機的善舉,而是刻意拍攝出來。

Maree批評帕夫盧克當時打擾她安靜獨處的時間,在未經她同意的情況下拍攝影片及上載至社交平台,將送花的行為塑造成與事實不符的善舉。她更質疑對方利用這段短片賺了很多錢。

【英超】球星否認強姦指控 所屬球會未禁賽或處分 【下一頁】

她不滿地表示:

(佢)呢種假設自以為高人一等,(覺得)阿婆會因為一個陌生人送花而好興奮。

(It’s the patronising assumption that … older women will be thrilled by some random stranger giving them flowers.)