【職場研究】天生我才必有用？ 研究：讀寫障礙人士分析思維、創造能力超班 能滿足未來職場所需技能

隨著科技發展,未來社會需要甚麼人才?專業服務公司安永(EY)於周一(11日)發布一份職場研究報告《讀寫障礙的價值:讀寫障礙的能力與未來的職場》(The value of Dyslexia: Dyslexic capability and organisations of the future),研究發現讀寫障礙人士的領導力、分析思維及創造能力超班,從而能滿足未來職場所需技能。

報告稱,強調讀寫障礙人士具備的一系列能力和技能,而隨著人工智能和機器人應用更廣泛,職場中的某些技能將被機器取代,這些技能對所有行業都至關重要。如對時間管理(time management)、閱讀(reading)、計算(math)和準確聆聽(active listening)等工作的需求正在下降,同時卻對創意及社交技能(creative and social skills),如領導力(leadership)、分析思維(analytical thinking) 及技術設計(technology design)等的需求越來越大。而在未來的職場環境,讀寫障礙人士能善用自身的創造力優勢,匹配未來的工作任務,並為組織彌補未來的技能差距。

報告又建議企業應善用讀寫障礙者的技能,並鼓勵僱主認識「神經多樣性(Neurodiversity)」,神經多樣性是指人腦在社會行為、學習能力、注意力、心境和其他心理功能上的變異,僱主應將各種神經功能障礙理解為人類基因組正常範圍內的變化,如將讀寫障礙人士視為有跳出傳統框架的能力等,並提供靈活的工作環境,或委任合適的工作,助他們發揮發揮能力。

各商業領袖對此亦分享經歷及建議,Facebook北歐副總裁哈奇(Steve Hatch)表示,企業需要支持和重視有不同思維方式的員工。安永使用來自世界經濟論壇(WEF)和讀寫障礙慈善組織的數據,描述讀寫障礙人士所擁有的技能,如何與未來工作場所所需的技能保持一致,當中參考了 世界經濟論壇 的《2022年未來工作報告》中所提出未來5年內最重要工作技能的資料。

