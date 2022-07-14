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【職場研究】天生我才必有用？ 研究：讀寫障礙人士分析思維、創造能力超班 能滿足未來職場所需技能

理財智慧 14:49 2022/07/14

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隨著科技發展，未來社會需要甚麼人才？專業服務公司安永（EY）於周一（11日）發布一份職場研究報告《讀寫障礙的價值：讀寫障礙的能力與未來的職場》（The value of Dyslexia: Dyslexic capability and organisations of the future），研究發現讀寫障礙人士的領導力、分析思維及創造能力超班，從而能滿足未來職場所需技能。

報告稱，強調讀寫障礙人士具備的一系列能力和技能，而隨著人工智能和機器人應用更廣泛，職場中的某些技能將被機器取代，這些技能對所有行業都至關重要。如對時間管理（time management）、閱讀（reading）、計算（math）和準確聆聽（active listening）等工作的需求正在下降，同時卻對創意及社交技能（creative and social skills），如領導力（leadership）、分析思維（analytical thinking） 及技術設計（technology design）等的需求越來越大。而在未來的職場環境，讀寫障礙人士能善用自身的創造力優勢，匹配未來的工作任務，並為組織彌補未來的技能差距。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

報告又建議企業應善用讀寫障礙者的技能，並鼓勵僱主認識「神經多樣性（Neurodiversity）」，神經多樣性是指人腦在社會行為、學習能力、注意力、心境和其他心理功能上的變異，僱主應將各種神經功能障礙理解為人類基因組正常範圍內的變化，如將讀寫障礙人士視為有跳出傳統框架的能力等，並提供靈活的工作環境，或委任合適的工作，助他們發揮發揮能力。

各商業領袖對此亦分享經歷及建議，Facebook北歐副總裁哈奇（Steve Hatch）表示，企業需要支持和重視有不同思維方式的員工。安永使用來自世界經濟論壇（WEF）和讀寫障礙慈善組織的數據，描述讀寫障礙人士所擁有的技能，如何與未來工作場所所需的技能保持一致，當中參考了 世界經濟論壇 的《2022年未來工作報告》中所提出未來5年內最重要工作技能的資料。

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責任編輯：龍紀瑩

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