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【ESG】中銀香港與廣州碳交所簽訂戰略合作協議　加快推進碳排放交易

Hot Talk 17:56 2022/07/14

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【ESG】中銀香港與廣州碳交所簽訂戰略合作協議　加快推進碳排放交易

中銀香港 （02388） 與廣州碳排放權交易中心有限公司（ 廣碳所）宣布簽署戰略合作協議，於國家「十四五」期間加快推進碳排放交易，以及發展綠色金融應對氣候變化相關工作，會以服務國家「碳達峰、碳中和」為目標。

廣碳所副總經理何煒表示，廣碳所和中銀香港的碳金融戰略合作將進一步深化內地與香港碳金融市場互聯互通，有助綠色低碳經濟轉型及實現粵港澳大灣區和國家碳中和的願景。

中銀香港副總裁王兵表示，公司著力於綠色金融產品及服務以邁向低碳綠色轉型，協議將圍繞服務粵港澳大灣區碳市場建設和綠色金融發展，利用各市場的優勢建造綠色低碳灣區，實現可持續發展。

廣州碳排放權交易中心有限公司於2012年成立，是廣東省唯一指定的碳排 放配額有償發放及市場交易平台，同時為國家核證自願減排量（CCER）的指定交易機構，主要為碳市場參與者提供綜合服務。

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