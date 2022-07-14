【疫後復常】調查：過半港人到24小時健身室做運動　下班後時段最熱門？

▲ 在顧客的角度而言，24小時健身中心最大的好處在於時間彈性。（資料圖片）

疫情期間，健身中心及體育處所均面臨長時間停業。不過，自4月21日放寬社交距離措施後，不少市民又重拾運動習慣。有調查發現，過半受訪者選擇到24小時健身中心做運動。

【NFT】6IXTY8IGHT推2000個「Bold Bunny」收藏品 可享原價6折優惠

亞洲運動及體適能專業學院（AASFP）在6月下旨進行調查，發現，超過一半（55.1%）的受訪者選擇24小時健身中心作為他們運動的地方。其次受訪者選擇戶外運動場（23.7%）及家居運動 或健身（23.2%）。

香港健身Guide籌委組及調查組主席邱益忠指出，24小時健身中心由 2018年不足10間，至去年年底大幅增加至117間，反映 24小時健身中心成為運動及體適能行業的新趨勢。

在顧客的角度而言，24小時健身中心最大的好處在於時間彈性。有超過59%的受訪者認為其好處在於「更容易選擇人流較少時段運動」，其次是「喜歡有更多訓練時段的選擇」（41.8%）及「因工作及生活需要，只能晚上，深夜或凌晨運動」（40.5%）。

事實上調查亦發現，受訪者最經常做運動為晚上6時至晚上8時59分的下班時間（30%）， 當中近一半 （49.1%）受訪者最經常做運動的時間為晚上至凌晨（下午6時至凌晨時份）。24/7 Fitness 董事及行政總裁黃靜怡 （Ingrid）指出，由於工作及生活模式不同，不少運動愛好者更傾向於夜晚或深夜運動。

【旅遊復甦】KKday 上月生意超越疫前水平 擬擴大全球招聘

【MIRROR經濟圈】MIRROR演唱會前哨戰 時代廣場設大型打卡展覽及期間限定店（多圖）

責任編輯：葉泳珊