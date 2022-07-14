拜登訪中東避握手 可能不止為防疫？

美國拜登周三（13日）展開為期4日的中東外訪，外媒報道指，美國白宮憂慮新冠肺炎疫情，拜登中東之行避免與以色列及沙特阿拉伯領導人握手。拜登抵埗以色列特拉維夫時，只與總理拉皮德及總統赫爾佐克碰拳示好。外界揣測，避開握手不單是防疫考量，而是防止有與沙特王儲握手的畫面。

拜登抵以色列展開中東之行 一字或成外交禁語 【下一頁】

外媒報道稱，白宮憂慮新冠肺炎疫情，已建議拜登（Joe Biden）外訪期間盡量減少直接接觸如握手。白宮亦知會以色列政府，拜登此行不會與當地政府人員握手。

拜登抵達以色列特拉維夫時，獲總理拉皮德（Yair Lapid）及總統赫爾佐克（Isaac Herzog）親自迎接，三人未有戴口罩，以碰拳方式問候。

但拜登稍後時間卻與前總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）熱烈握手，更在當地大屠殺紀念館（Yad Vashem）與兩名大屠殺倖存者握手及擁抱。

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外界有聲音指，白宮不希望媒體拍到拜登與涉及沙特阿拉伯流亡記者、美國《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺案﹑被指是主謀的沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）握手。

白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在空軍一號否認上述說法，表示疫情因亞變種病毒BA.4及BA.5反彈，醫生建議拜登減少身體接觸。她強調白宮一直有措施保障總統健康，避免握手並非新政策，而是額外預防方案。

白宮安全顧問沙利文（Jake Sullivan）補充稱，新冠疫情仍然肆虐，正採取措施減少接觸，包括佩戴口罩阻隔傳播。

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責任編輯：郭麗明