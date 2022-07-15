【理財智慧】除咗儲蓄都要買保險 一文了解136分配法

在坊間有五花百門的儲蓄和投資方法，主要都是將收入分為不同的份額，配置在不同的作用 ( 投資、儲蓄和消費等)，但大部分的方法都忽略了保險的一環，因此本文介紹的「136分配法」是有將保險包括在內。

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保險的重要性

「點解要買保險」如果經常有看電視的讀者，發現不時都會出現幾宗與保險有關的「伸冤」，主要是與中介人操守問題、索償不到的問題有關，但保障性的保險產品都算是必需品。但保險產品是當「出事後買不到」的問題，因此應該趁早買保障型的保險產品。

136分配法

「136分配法」是一個專家建議的薪金分配方法，主要將收入分為三個份額，其中10%用於保險、30%用於儲蓄和投資、60%作為生活費用，包括衣食住行的開支。為了達成「136分配法」，可以考慮開設不同戶口去達成分配的目標，例如開設普通戶口用作一般開支，開設證券戶口用於投資和購買月供的保險產品。

可作考慮的保險產品

在眾多的保險產品中，最基礎的保險產品便是醫療和危疾。醫療保險即基本住院保障，志在彌補公司醫療保險未有提供的住院需求。危疾產品主要是不幸患上重疾，可以提供一筆過的應急費用。如果同時投保，可以利用附加保障方式投保，比個別投保的保費更低。

儲蓄和投資

由於每個人可承受的風險都不同，因此不會有一款投資產品適合所有人。現時可供投資的產品多不勝數，包括基金、ETF、股票等。由於俄烏衝突的影響下，出現糧食與能源危機，以致全球面對通脹的問題。為了面對購買力下降的問題，因此需要投資去「跑贏通脹」。

生活費用

經常都建議讀者要管理好每月的開支，例如使用應用程式去記錄，因為相對而言，收入是不可控 (當然可以有副業或freelance工作) 、但開支是可控的。因為每個人的生活態度、消費習慣都不一樣，因此及早控制好每月支出，避免自己成為「月光族」。

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記者：陳佳恩