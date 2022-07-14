【有相睇】新居屋攪珠未如理想　退休夫婦棄公屋單位　付165萬元首期購慈雲山居屋

二手樓市交投氣氛持續轉差，由用家主導的居屋未補價第二市場，近日更頻頻錄得大劈價成交。富誠地產林凱薇表示，慈雲山慈愛苑B座低層2室，實用面積554平方呎，三房間隔，於2020年放盤，當時叫價550萬元，終減價136.2萬元，以413.8萬元易手，實用呎價約7,469元。

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代理透露，業主放盤初期，屋苑仍屬政府擔保年期內，當時市價相對穩定，但擔保期即將屆滿，意味按揭成數及供款期下跌，而據市場數據顯示，政府擔保年期前後的第二市場價格跌幅可達兩成，加上業主考慮到近期市況，所以劈價賣樓。

資料顯示，原業主於1997年以122萬元（綠表）購入上址， 持貨25年，現賬面獲利約291.8萬元，物業期間升值近2.4倍。

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