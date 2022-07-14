【香港營商】22年品牌選舉啟動　品牌局冀港企與時並進

▲ 香港品牌發展局宣佈2022年度「品牌選舉」啟動，今年大會評審將更注重EGS可持續發展元素。(資料圖片)

面對新常態，不少港企持續發揮靈活多變的優勢，同時把握大灣區與雙循環發展機遇，一方面亦努力經營自有品牌，香港品牌發展局宣佈2022年度「品牌選舉」啟動，今年大會評審將更注重EGS可持續發展元素，公眾將可於年底工展會期間投票。

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港企面對疫情多時，發揮港人靈活拼搏精神，甚至在疫下創業及創新營運，發展本地新品牌。香港品牌發展局舉辦「品牌選舉」多年，以肯定港企付出的努力，並希望進一步提升香港品牌的認受性和商譽，繼續開拓市場。2022年度「品牌選舉」現已接受報名，包括：香港名牌、香港服務名牌、香港新星品牌、香港新星服務品牌，以及第四屆香港傑出品牌領袖獎。

更注重企業EGS策略

品牌局主席陳國民表示，今年「品牌選舉」會更注重企業的EGS可持續發展元素，希望此發展標準能與時並進，帶動業界確立經營方針。品牌局亦預告，年內將舉辦1)「品牌智勝」線上線下論壇，探討後疫情時代下的營商及品牌動向；2)籌備「港甄選」買遍大灣區公益直播活動；3)配合通關情況安排本港原創品牌到內地舉辦展示等。

去年獲獎的港企保溫壺品牌「駱駝牌」發言人表示，近年積極轉型與本地設計師合作，成功從傳統日用品開闢時尚潮流方向，吸引年輕人。另一品牌「小城故事」積木融合香港文化特色，該企亦表示獲獎令公司信心增加，獲得更多業務合作機遇。私人廚師平台「MobiChef」亦感到，獲獎有助提升知名度及開拓客源，寄望品牌局能發崛更多優質品牌。

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記者:王浩賢