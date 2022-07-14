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【美團3690】沈南鵬主理紅杉資本再沽2100萬股美團　今年累套近162億、持股量降至1.55億股

股市 17:26 2022/07/14

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【美團3690】沈南鵬主理紅杉資本再沽2100萬股美團　今年累套近162億、持股量降至1.55億股

美團 （03690） 再遭非執董沈南鵬主理紅杉資本中國大手沽貨，聯交所披露，紅杉資本上周五（8日）套現39.13億元，涉約2107.66萬股，B股持股量由3.19%降至2.81%。沈南鵬旗下紅杉資本中國今年三度減持美團，估計累套161.70億元，合共減持約1.03億股。

目前紅杉資本中國仍持有約1.55億股美團B股，以今日收市價182.50元計，貨值近283億元。沈南鵬旗下紅杉資本中國由去年4月起每季均會出手沽貨美團至少一次。

今年紅杉資本中國已三度沽貨，包括3月31日及4月6日累沽3854.24萬股，套現60.31億元；4月27日及29日再減持4295.72萬股，套現62.27億元。

【沈南鵬主理】中國科網投資回暖先兆？　紅杉資本中國完成集資約90億美元、超額認購逾5成

【美團3690】美團收跌逾4%　紅杉資本沈南鵬上周再沽62億元、不足一個月累套122億元

【美團3690】美團半日跌逾3%　紅杉資本沈南鵬大手沽60億元、持股量降至3.98%

比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向，即睇【ET財智Talk】

港股 美團－W（03690）
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