▲ 【美團3690】沈南鵬主理紅杉資本再沽2100萬股美團 今年累套近162億、持股量降至1.55億股

美團 （03690） 再遭非執董沈南鵬主理紅杉資本中國大手沽貨，聯交所披露，紅杉資本上周五（8日）套現39.13億元，涉約2107.66萬股，B股持股量由3.19%降至2.81%。沈南鵬旗下紅杉資本中國今年三度減持美團，估計累套161.70億元，合共減持約1.03億股。

目前紅杉資本中國仍持有約1.55億股美團B股，以今日收市價182.50元計，貨值近283億元。沈南鵬旗下紅杉資本中國由去年4月起每季均會出手沽貨美團至少一次。

今年紅杉資本中國已三度沽貨，包括3月31日及4月6日累沽3854.24萬股，套現60.31億元；4月27日及29日再減持4295.72萬股，套現62.27億元。

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