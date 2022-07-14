【網絡安全】聯想手提電腦爆安全漏洞　涉及70多款型號

▲ 有防毒軟體公司發現，聯想部分型號的手提電腦出現中度風險的安全漏洞，涉及ThinkBook、Yoga、Ideapad系列等70多款機型，而聯想已在本周釋出修補程式，並呼籲用戶立即安裝修復更新檔。

繼今年4月後，聯想（Lenovo）的手提電腦再爆出3個安全漏洞。有防毒軟體公司發現，聯想部分型號的手提電腦出現中度風險的安全漏洞，涉及ThinkBook、Yoga、Ideapad系列等70多款機型，而聯想已在本周釋出修補程式，並呼籲用戶立即安裝修復更新檔。

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防毒軟體公司ESET在Twitter上披露事件，其偵測到部分型號手提電腦的UEFI韌體，出現3個屬中度風險的安全漏洞，分別為「CVE-2022-1890」、「CVE-2022-1891」及「CVE-2022-1892」。ESET指出，一旦漏洞被黑客利用，可以在裝置啟動初期執行任意程式碼並發動攻擊，以關閉裝國的安全防護功能，令個人資料隨時外洩。

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為解決安全漏洞，聯想已在今周釋出安全公告，列出受影響產品，包括ThinkBook、Yoga、Slim、Ideapad及Flex，合共70多款；而三個漏洞中以CVE-2022-1892影響最多機型，而修復更新檔可透過聯想網站下載。可按此查看受影響型號

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責任編輯：廖淑瑩

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