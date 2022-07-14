【的士加價】的士周日起加價 市區的士新收費將增至27元

運輸署今日（14日）宣布，巿區、新界及大嶼山的士新收費將由周日（17日）起生效。

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三類的士的附加車費，乘客所攜帶的每件行李（擺放在乘客車廂內的輕便行李除外）的收費會維持為6元，而運載每隻動物或鳥類及每程電召預約服務的收費，則維持為5元。

的士司機必須按錶收費。由17日起，如的士咪錶仍未調整以顯示新收費，的士司機必須於車廂內展示由運輸署發出的新舊車費換算表。的士乘客必須根據換算表支付新車費。的士司機根據車費換算表收取新車費時所發給乘客的車費收據，必須寫上按新收費收取的車費總額。

收費（港幣） 市區的士（紅色） 新界的士（綠色） 大嶼山的士（藍色） 落旗收費

最初兩公里或其任何部分 27元 23.5元 22元 跳錶收費

其後每200米或其任何部分，或每分鐘等候時間或其任何部分 （93.5元以下）每跳1.9元 （74.5元以下）每跳1.7元 （175元以下）每跳1.7元 （93.5元或以上）每跳1.3元 （74.5元或以上）每跳1.3元 （175元或以上）每跳1.5元

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責任編輯：羅浩濂