▲ 【零售股│莎莎】莎莎首季香港同店銷售錄得雙位數升幅、分店淨減3間 內地同店銷售則跌22%

莎莎國際 （00178） 公布，截至6月底止第一季銷售數據，香港及澳門同店銷售按年下跌4.2%，每宗交易平均金額下跌1.8%，交易宗數亦減少8.1；零售及批發營業額按年大跌10.1%至5.066億元。莎莎首季營業額減少4.6%至8億元。若與疫情前的2018/19年度同期比較，集團的營業額則減少61.2%，上一季度減幅則為58.2%。

莎莎4月份香港同店銷售升逾40%

莎莎指，雖然首季香港實體店數目較3月底減少3間，及第五波新冠疫情持續，但受惠於消費券效應，香港仍然能夠實現雙位數字的零售銷售增長，因此4月份香港同店銷售表現突出，按年升超過40%；隨後5月及6月的同店銷售也錄得雙位數字的增幅。

線上業務於第一季銷售按年下跌3.4%，主要由於內地爆發疫情引發不同地區出現局部或全面封鎖的防疫措施，對跨境物流的帶來嚴重衝擊，直接影響莎莎在中國內地電商倉庫的補貨。

內地方面，莎莎第一季的銷售和同店銷售分別下降16.2%和22.1%，主要由於疫情爆發和消費疲弱所致，季內關閉6間虧損的店舖，但內地市場仍然是莎莎重要市場。

馬來西亞政府改變防疫策略，集團的業務強勁回升，第一季銷售增長108.1%，已回復至疫情前逾90%水平，部份原因是去年6月因疫情封城而基數極低。

比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【業績｜零售股】莎莎全年虧損按年減42% 不派息 港澳同店銷售升近17%

相關文章：【零售股】包浩斯Bauhaus上季同店銷售跌10% 香港同店銷售微增3%

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#