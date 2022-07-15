【比亞迪1211】比亞迪發盈喜後一度重上300元　比亞迪：未來將有更多盈利釋放（第二版）

▲ 比亞迪料上半年純利達28億至36億人幣 按年增1.4倍至2倍、受惠新能源汽車銷售強勁

比亞迪 （01211） 昨日公布，預計今年上半年合共錄得淨利潤28億至36億元（人民幣，下同），按年增長138.6%至206.8%，每股基本盈利為0.96至1.24元。比亞迪今日高開4.6%，報296元，盤中一度重上300元，高見302元，現報298.2元，升5.4%。

有內媒報道指，比亞迪相關工作人員指上游原材料成本在上半年呈上漲態勢，比亞迪產品也有一定提價以應對這一狀況，目前上游原材料成本價格趨向穩定，待未來價格回落，比亞迪將會由更多盈利釋放。

比亞迪在盈喜通告中指，儘管面對宏觀經濟下行、疫情散發、芯片短缺以及原材料價格持續上漲等諸多不利因素影響，新能源汽車行業表現一枝獨秀。公司新能源汽車增長勢頭強勁，按年實現迅猛增長，推動盈利大幅改善。而即使消費電子行業需求疲弱，但集團得益於成本控制能力提升，以及產品結構調整，整體盈利能力有所恢復。

（第二版增加工作人員回應，以及最新股價）

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