【環球通脹】新加坡央行意外收緊貨幣政策壓抑通脹　次季GDP升4.8%遜預期

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全球央行收緊貨幣政策以緩和通脹勢頭。新加坡金融管理局（MAS）在非例行會議中，意外宣布將新加坡元名義有效匯率政策區間中點調高至目前水平，匯率政策波動區間的坡度和寬度將保持不變，新加坡元應聲走高。
由於新加坡依賴貿易，故以匯率而非利率作為貨幣政策的主要工具，以引導新加坡元升值或貶值。今次也是新加坡金管局在過去九個月中的第四次緊縮政策，新加坡金管局表示，今次政策變動加上之前的緊縮動作，應該有助減緩通脹勢頭，並確保中期價格穩定。
新加坡金融管理局預計，新加坡2022年國內生產總值（GDP）增長約3至5%預測範圍的下半部分，而今年的核心通脹率目前預計3.0至4.0% 之間，高於早先的預測2.5至3.5%。新加坡次季GDP增長4.8%，低於預期的5.2%。
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